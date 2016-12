Rajoy afirma no autoritzarà de cap manera el referèndum

Afegeix que una reforma constitucional no solucionaria el "problema" de Catalunya

El president del Govern, Mariano Rajoy, ha demanat aquest divendres a la Generalitat i a partits catalans que deixin de fer "passos en la mala direcció" i dir que no compliran la llei, doncs és una actitud que "no condueix enlloc", i ha insistit que una reforma de la Constitució no solucionaria el "problema".Davant el desafiament independentista que prové de Catalunya, Rajoy ha reiterat la seua posició, que és inamovible, com ell mateix s’ha encarregat de recordar.Aquesta posició consisteix en parlar "de tot" menys d’un aspecte, el referèndum, que no autoritzarà de cap manera perquè va contra la llei, ha recalcat en la roda de premsa posterior a l’últim Consell de Ministres de l’any.El diàleg inclouria gairebé tot i en tots els nivells, i així, ha subratllat que els seus ministres parlen amb els conseller del Govern de Catalunya i que ell mateix ha parlat fa poc amb el president, Carles Puigdemont.No ha concretat què s’han dit en aquesta conversa: "Quan tingui una cosa per explicar-los sobre aquest assumpte, ho faré".Davant dels mitjans, en una compareixença que li ha servit per fer balanç del 2016, Rajoy s’ha mostrat convençut que la seua voluntat de dialogar serà compartida per la Generalitat, ja que no veu "raó" perquè per aquesta part succeeixi el contrari."És bo parlar", ha reiterat, i tot seguit ha enquadrat en aquestes vies de diàleg assumptes com el futur de les pensions, el model educatiu o els que formaran part de la Conferència de Presidents de gener, a la qual Puigdemont ha dit que no acudirà.També ha mostrat la seua disposició a dialogar amb les comunitats autònomes dels pròxims Pressupostos Generals de l’Estat.Però, segons les seues paraules, "hi ha una cosa de què no es pot parlar, que és d’incomplir la llei", i per això, ha insistit que no autoritzarà ni acceptarà el referèndum.Perquè no "es pot parlar del que no es pot disposar", ha advertit el cap del Govern, per a qui "si algú vol parlar de la igualtat dels espanyols, de la unitat o de la sobirania" dels espanyols, la seua resposta serà "no". "Això correspon als espanyols i tots estem obligats a complir la llei", ha puntualitzat.Després de recordar que la seua posició no ha variat en cap moment, ha sentenciat que precisament per aquestes raons, "el Govern no autoritzarà cap referèndum que suposi liquidar la sobirania i la igualtat".Malgrat aquesta posició inamovible i que en diverses ocasions l’Executiu ha expressat que no hi haurà consulta, des del Parlament de Catalunya, i dirigents polítics, mantenen el full de ruta del procés a través de diferents projectes o lleis de l’anomenada "desconnexió".Aquesta successió de decisions, per a Rajoy, són "passos en la mala direcció", i això, en aquest moment, "ni és intel·ligent ni ajuda a la convivència" o a l’entesa."Tampoc no té cap sentit, ni sé a què contribueix, dir 'no compliré les lleis ni faré cas al que diguin els tribunals’: això no condueix enlloc", ha afegit abans de demanar que "no es donin més passos en direcció contrària al sentit comú".