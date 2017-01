Junts pel Sí insisteix que el referèndum serà legal “amb el nostre propi marc jurídic”

El portaveu adjunt, Roger Torrent, insta els partits a començar a fer campanya a favor del ‘sí’ o el ‘no’ perquè el 2017 “els catalans podran decidir” || Afirma que Catalunya aposta per les urnes

El portaveu adjunt de Junts pel Sí (JxSí), Roger Torrent, va assegurar dissabte que el 2017 serà “l’any del referèndum” perquè serà quan els catalans podran anar a les urnes per decidir el futur del país. Torrent va insistir que el referèndum serà legal. “Si no és amb la legalitat espanyola, serà amb la nostra pròpia legalitat i el nostre propi marc jurídic”, va afirmar el portaveu adjunt. Per això, insta els partits a començar a fer campanya a favor del sí o del no perquè aquest any “els catalans per fi podran decidir”. “I aplicarem el resultat d’aquest referèndum”, va afegir. Torrent creu que el missatge institucional amb motiu de Cap d’Any del president Carles Puigdemont demostra, una vegada més, que davant d’un estat espanyol que “tanca la porta” a la llibertat d’expressió, Catalunya aposta per “la democràcia i les urnes”. “El 2017 ha de ser l’any del referèndum, quan els catalans puguem anar a les urnes a expressar lliurement quin volem que sigui el nostre futur”, va afirmar Torrent, que va valorar així des de Girona el missatge institucional del president del Govern, Carles Puigdemont.

El portaveu adjunt va ressaltar que s’ha posat en evidència per “enèsima vegada” que Espanya és una “via esgotada”. Tanmateix, va destacar que el referèndum serà legal ja sigui dins de la legalitat espanyola (una opció que dóna per descartada) o pel marc jurídic propi de Catalunya. Torrent va incidir que el Govern “construeix la seua pròpia legalitat per poder fer el referèndum”. A més, també va reforçar la idea de Puigdemont que serà vinculant. “Ho serà perquè aplicarem els resultats, aplicarem el mandat democràtic que surti de les urnes”. Roger Torrent va posar èmfasi que hi haurà “referèndum o referèndum”, encara que el govern de Mariano Rajoy continuï recorrent “als tribunals, a les demandes i a la persecució judicial”.

Per aquesta raó, va instar els partits a assumir aquesta realitat i començar a fer campanya a favor del sí o del no perquè, va dir, el referèndum es farà tal com “demana la majoria de la ciutadania”.

Finalment, Torrent també va recordar que l’altre gran eix del missatge del president va girar entorn de les polítiques socials. “Hem de llimar les desigualtats del país i intentar que les xifres macroeconòmiques es traslladin en benestar per a les famílies”, va concloure.

barcelona

El coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, va garantir dissabte que, “facin el que facin” el Govern i les formacions independentistes no hi haurà referèndum per “separar” Catalunya d’Espanya. “Per molt que tensi la corda i busqui la confrontació, no es convocarà cap referèndum, es posi com es posi,” va etzibar. A més, va advertir dels efectes de provocar “el conflicte institucional, polític i social: en funció del seu grau d’irresponsabilitat, les conseqüències seran més o menys agradables”. En aquesta línia, va opinar que Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs tenen “tots els números” per ser inhabilitats.

Albiol també va criticar que el president de la Generalitat va centrar el seu discurs de Cap d’Any en el “bucle” del full de ruta, i no en els “problemes reals” dels catalans. Albiol va insistir que el president de la Generalitat està en un “procés de desconnexió, però de desconnexió dels problemes dels catalans” perquè, va subratllar, “no hi haurà referèndum ni el 2017 ni el 2018”, i “no es pot dialogar d’una cosa que no és possible”.

El dirigent popular va indicar que creu que Puigdemont i el Govern seguiran endavant amb la seua “espiral de bogeria” per intentar “fracturar” Catalunya, i va remarcar que no obstant, “facin el que facin, no hi haurà un referèndum per separar Catalunya d’Espanya”. “Tot això em porta a afirmar que estem davant d’un president que està en una dinàmica perversa, que és presoner dels radicals de la CUP per tirar endavant el seu procés de ruptura,” va dir.

Compromís d’Urkullu, contra la judicialització de la política

El lehendakari, Iñigo Urkullu, va mostrar el compromís del Govern basc amb el “diàleg, la negociació i l’acord”, per evitar la “judicialització permanent de la vida política” amb referència al Govern del PP, i va assegurar que perseverarà perquè aquest diàleg i acord “torni a donar fruits”. D’altra banda, en el seu discurs d’Any Nou, va remarcar que demostrarà “capacitat” per oferir “solucions polítiques” en la defensa i actualització de l’autogovern i va defensar “forjar un nou futur polític per a Euskadi”.