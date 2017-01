L’atacant d’Istanbul, que continua fugit, va descarregar 180 bales

Detenen 8 persones per l’atac de l’EI

L’atacant que va matar 39 persones i en va ferir unes altres 69 al club "Reina" d’Istanbul l’Any Nou i que continua fugit, malgrat l’àmplia operació desplegada per les forces de seguretat, va descarregar 180 bales abans d’abandonar la seua arma al local.

Segons el diari HaberTürk, els experts dedueixen del fet que hagi descarregat 180 bales que va arribar a canviar sis vegades de cartutx.

L’atac va tenir lloc cap a la 01.30 hora local (22.30 GMT) a l’exclusiva discoteca situada a la vora europea del riu Bòsfor, on diversos centenars de persones festejaven l’arribada de l’Any Nou.

Presumptament, l’atacant va arribar al barri d’Örtakoy en taxi i va caminar quatre minuts fins el club, on va obrir foc contra un guàrdia jurat per poder accedir al recinte.

Enmig del caos i pànic que es va desencadenar al club, l’autor va deixar l’arma i la seua jaqueta al local abans de fugir.

Tanmateix, la policia no ha trobat empremtes dactilars en les seues pertinences.

L’autor de l’atemptat va actuar de manera "extremadament professional" i, per la seua manera de caminar, sembla que hauria patit en algun moment anterior un tret a la seua cama dreta, va explicar Abdullah Agar, especialista en terrorisme, a la cadena CNNTürk.

Detencions per l’atac



La policia turca ha detingut aquest dilluns a Istanbul vuit persones per suposada implicació en l’atac terrorista en el club "Reina" d’Istanbul, en el qual van morir 39 persones, reivindicat per l’Estat Islàmic (EI), informen els mitjans turcs.