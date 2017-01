El Govern insta als 'comuns' a "no defugir" el compromís del referèndum

Munté expressa el seu "respecte" per la campanya d’estelades a la cavalcada de Reyes

La portaveu del Govern, Neus Munté, ha instat aquest dimarts als 'comuns’ i al seu líder al Congrés, Xavier Domènech, a "no defugir" el compromís del referèndum i ha insistit que mantenen la voluntat de convocar-lo aquest any, si bé segueixen amb la "mà estesa" per poder pactar-ho amb l’Estat.

El portaveu al Congrés d’En Comú Podem, Xavier Domènech, ha considerat que Catalunya "necessita unes eleccions ja", ja que el president, Carles Puigdemont, "no compleix els seus compromisos", i ha rebutjat un possible referèndum unilateral en no trobar diferències amb el procés participatiu del 9N.

Preguntada sobre això en la roda de premsa posterior a la primera reunió del Govern en el que va d’any, Munté ha estat taxatiu en reiterar que la Generalitat "manté el compromís inequívoc de celebrar un referèndum a Catalunya el 2017", una demanda que "per la seua transversalitat té moltíssima força".

"A Domènech li suggeriria que pensés si ens podem permetre defugir aquesta amplíssima voluntat del 80 % de la ciutadania i 83 diputats del Parlament, entre qui es compten els de la seua família política. No podem defugir aquesta voluntat i no ens fa cap por seguir endavant amb aquests treballs, mantenir la mà estesa per a un referèndum acordat i treballar per poder fer-ho efectivament", ha afirmat.

La consellera de Presidència ha reivindicat l’"esperit" de la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum que es va celebrar el 23 de desembre, amb participació de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i en la qual, ha recordat Munté, "no es va escoltar cap proposta que demanés un convocatòria anticipada d’eleccions".

En aquest sentit, ha recordat que aquella reunió va plasmar que "hi ha una voluntat molt majoritària de treballar des de Catalunya per un referèndum acordat", i preguntada llavors si el Govern descarta anticipar eleccions, ha evitat respondre directament: "Estem treballant pel referèndum i ja sap quina és la màxima: referèndum o referèndum", ha recalcat.

La dirigent ha subratllat que el Govern treballa doncs per celebrar aquest referèndum "amb la mà estesa per a un acord, però sense perdre el temps".

Per a Munté, mantenir aquesta voluntat de diàleg, negociació i acord és "perfectament compatible" amb continuar avançant per celebrar l’esmentat referèndum. "Seria una irresponsabilitat no fer-ho. Mantenim constant aquesta oferta de diàleg sense que signifiqui quedar-nos de braços plegats", ha dit.

Tanmateix, s’ha mostrat crítica amb la posició del president del Govern, Mariano Rajoy, al "d’una banda parlar de diàleg i per un altre negar-se a abordar políticament una demanda que fa el 80 % de ciutadania de Catalunya".

És per això que, amb vista a la reunió que dimecres mantindran a Barcelona el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, amb els consellers Josep Rull (Territori i Sostenibilitat) i Meritxell Borràs (Governació), Munté ha considerat que serà una "prova de foc" per avaluar la sinceritat de la voluntat de diàleg del Govern.

La portaveu de la Generalitat ha avançat així que Rull posarà sobre la taula "una vegada més" els "nombrosos i flagrants incompliments" en inversions en infraestructures a Catalunya, mentre que Borràs abordarà sobretot el pla nacional d’habitatge.

"Serà sense cap tipus de dubte una nova prova de foc per constatar si l’oferta de diàleg del Govern és sincera i real, o si com a fins ara tornem a tenir un oferiment de diàleg buit de concrecions, però ple de contradiccions", ha sentenciat.

El Govern expressa el seu "respecte" per la campanya d’estelades a la cavalcada de Reis

D’altra banda, la consellera Neus Munté, ha manifestat el "respecte" de l’executiu català cap a la proposta de les entitats sobiranistes de portar estelades a la cavalcada de Reis, encara que ha precisat que són els ciutadans els que han de fer el que considerin "més convenient".

L’ANC i Òmnium Cultural han iniciat una campanya per animar la població a rebre els Reis Mags amb "fanalets de l’estelada" en la cavalcada del proper dia 5 a Vic (Barcelona), que retransmetrà el canal autonòmic de televisió TV3, iniciativa que ha provocat les crítiques de l’oposició i de la Delegació del Govern a Catalunya.

A la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, i en resposta a les preguntes dels periodistes, Munté ha destacat que l’executiu català respecta "qualsevol proposta que es formuli des de la societat civil organitzada", com la que han fet les entitats sobiranistes de cara a la cavalcada de Reis.





La portaveu del Govern ha insistit que respecten "totes" les propostes i ha recordat en aquest sentit iniciatives similars en l’àmbit esportiu o en la celebració de la Diada de l’11 de setembre.

No obstant això, la consellera ha agregat que seran els ciutadans, des de la seua "llibertat individual", els que "faran el que creen més convenient i oportú".