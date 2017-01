Levy demana a TV3 no retransmetre la cavalcada de Vic per instrumentalitzar els nens

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han iniciat una campanya per animar la població a rebre els Reis Mags amb "fanalets de l’estelada"

La vicesecretària d’Estudis i Programes del PP, Andrea Levy, ha exigit aquest dimecres a la cadena autonòmica Televisió de Catalunya que no retransmeti la cavalcada dels Reis Mags a Vic (Barcelona), ja que en ella es "vol instrumentalitzar els nens" amb una intencionalitat "clarament política".

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han iniciat una campanya per animar la població a rebre els Reis Mags amb "fanalets de l’estelada" en la cavalcada de Vic, la qual cosa ha generat crítiques tant de l’oposició com de la Delegació del Govern a Catalunya i entitats com Societat Civil Catalana.

Televisió de Catalunya ha anunciat que manté la retransmissió pel seu canal principal, TV3, de la Cavalcada de Reis des de Vic, tal com estava previst, després que ahir precisament Societat Civil reclamés per carta a la cadena autonòmica la suspensió d’aquesta emissió.

En aquesta mateixa línia, Levy ha demanat a TV3, que, ha dit, "es finança amb els diners de tots els catalans", que "imposi un criteri de neutralitat i sentit comú", perquè "és una nit per als nens i la il·lusió, i no pot ser utilitzada en cap manera com a propaganda política per una plataforma audiovisual com és la televisió pública catalana".

Per a la dirigent popular i diputada al Parlament, l’ANC "vol fer d’aquesta cavalcada un espai d’exclusió", en qui "només se sentiran còmodes aquells nens i famílies que portin aquest fanalet amb la bandera independentista".

Levy ha lamentat que l’independentisme hagi entrat en un "bucle obsessiu i surrealista", demostrant una "falta total d’escrúpols, perquè ha situat nens en el centre d’una polèmica política".

"Demanem al govern de la Generalitat, que té responsabilitat directa a la televisió pública catalana, que insti que no es retransmeti la cavalcada," tenint en compte que hi haurà moltes altres a Catalunya "que no s’utilitzen amb finalitats propagandístiques".

Ha qualificat així de "greu des del punt de vista ètic" que l’ANC "hagi volgut utilitzar a menors amb una finalitat de difusió propagandística".

"No els importa la Cavalcada de Reis, sinó la seua campanya política independentista. La prova és que l’ANC només és present en aquesta campanya, que és la que vol retransmetre TV3," cadena a què Levy ha reclamat que "no sigui de nou altaveu dels independentistes".