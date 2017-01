Puigdemont transmet al PDECAT la seua negativa a repetir en unes eleccions

Según Marta Pascal, "de candidats ja parlarem quan toqui, si em permeten l’expressió pujoliana"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha transmès avui al comitè nacional del PDECAT que no repetirà com a candidat electoral, una decisió que el partit "respecta" encara que intenta evitar el debat successori perquè en aquest moment "no toca", segons la coordinadora, Marta Pascal.

Després de la primera reunió del comitè nacional del PDECAT de l’any, Pascal, en una roda de premsa, ha parlat de la situació de l’antiga CDC després que Puigdemont assegurés el passat dia 5 que en el termini d’un any ja no serà president.

Una decisió que Puigdemont ha reiterat avui als seus companys de partit durant la reunió del comitè nacional, segons ha explicat Pascal, que ha assegurat que el partit "respecta" la voluntat del president català: "No estem disgustats ni ens enfadem".

La portaveu ha remarcat que és un acte de "coherència", ja que Puigdemont ja va dir fa un any, quan va assumir el càrrec de president de la Generalitat de mans d’Artur Mas, que només l’exerciria per a la present legislatura, que té com a horitzó el referèndum del setembre.

La coordinadora del PDECAT ha evitat parlar de possibles cartells electorals en unes futurs comicis -"no em sentiran parlar d’un candidat millor o pitjor", ha dit-, i ha cridat a centrar-se en el principal repte d’aquest any: el referèndum.

"De candidats ja parlarem quan toc, si em permeten l’expressió pujoliana", ha afirmat Pascal, en al·lusió a la frase "això no toca" que utilitzava habitualment l’expresident Jordi Pujol quan no desitjava abordar un assumpte.

Ha assenyalat en tot cas que, encara que el lideratge de Puigdemont sigui "excepcional", el projecte del PDECAT és "col·lectiu" i ha incidit que la "direcció" que ha d’encarar la formació sorgida de CDC és la celebració del referèndum: "Toca referèndum i toquen arguments per votar sí".