Cospedal diu a les víctimes que Defensa complirà el dictamen del Consell d’Estat

Trillo, actual ambaixador d’Espanya al Regne Unit, afirma que "tot el que faci el Govern li sembla correcte"

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, s’ha compromès a investigar la gestió de l’accident de l’avió Iac-42, en el qual van morir 62 militars, i ha assumit el dictamen del Consell d’Estat que responsabilitza del sinistre aquest departament, llavors dirigit per Federico Trillo.

Cospedal i els responsables i juristes de l’Associació de familiars de víctimes del Iac-42 s’han reunit durant hora i mitja, dies després que l’informe del Consell d’Estat donés la raó als familiars afirmant que l’avió mai no va haver de volar, declara la responsabilitat patrimonial de Defensa i adverteix de l’existència d’irregularitats en les contractacions de vols per al transport de tropes a missions internacionals.

Al terme de la reunió, a porta tancada, Defensa ha afirmat en un comunicat que Cospedal ha traslladat als familiars de les víctimes que el seu departament seguirà el dictamen del Consell d’Estat, encara que no sigui vinculant per a l’Executiu.

Els ha transmès la seua màxima disposició a col·laborar en les seues peticions i el seu "compromís infrangible amb el record i la memòria de les víctimes per part del Ministeri de Defensa, del Govern, i de tota la societat espanyola".

El Ministeri destaca que, amb independència que els tribunals van determinar en el seu dia que Defensa "no va tenir responsabilitat civil o penal" en l’accident, el dictamen sí que declara la responsabilitat patrimonial de l’Estat, indemnitzacions que ja van ser sufragades.

Al seu informe el Consell d’Estat assenyala que el procediment exigia a l’Estat l’obligació de comprovar i inspeccionar l’activitat dels seus contractistes, i més en activitats de risc.

L’Associació de familiars de víctimes del Iac-42 ha qualificat com a "or moral" i "alleujament" la decisió de Defensa, i el seu president, Miguel Sencianes, s’ha declarat satisfet amb la reunió.

Per a aquesta associació suposa un "canvi radical" en l’enfocament de la gestió de l’accident portada fins ara per Defensa i posa el "marcador a zero" en el procés obert el 2004.

El vicepresident de l’Associació, Francisco Cardona, i la familiar d’una de les víctimes, Curra Ripollés, han dit que "encara que la paraula perdó no ha sortit en la reunió, amb la intenció mostrada per Cospedal d’aclarir els fets ens val a les famílies".

Sencianes ha agraït a la ministra la seua predisposició i li ha demanat que investigui els 43 vols anteriors al Iac, així com les contractacions de les assegurances.

Ha confessat que té "grans esperances" que la resolució que elabori Defensa serveixi d’homenatge als morts en un accident que podia haver-se evitat.

Amb l’informe que redacti Defensa es conclou tota la via jurídica oberta el 2004, ha recalcat el representant jurídic de l’Associació, Leopoldo Gay.

Després d’afirmar que a les famílies els "és igual la indemnització", Sencianes ha destacat que l’important ara és que la veritat serveixi d’homenatge als militars morts, davant l’"ultratge i la humiliació" per part del llavors ministre de Defensa Federico Trillo.

Per la seua part, Federico Trillo, actual ambaixador d’Espanya al Regne Unit, ha afirmat que "tot el que faci el Govern li sembla correcte".

"No valoro comportaments del Govern que obeeixo. Tot el que faci em sembla correcte", ha assegurat Trillo en declaracions a La Sexta després de ser preguntat per la reunió avui de Cospedal amb membres de l’associació de familiars.

Ha afirmat que no li correspon a ell disculpar-se pel que va succeir fa gairebé 14 anys i ha insistit que "el PP ja s’ha manifestat sobre això. No sóc jo qui l’ha de dir -ha afegit-".

Mentrestant, el ministre d’Afers Exteriors, Alfonso Dastis, compareixerà demà per primera vegada en el Senat, una ocasió que el PSOE aprofitarà per exigir-li que posi "dia i hora" a la destitució de Federico Trillo com a ambaixador a Londres per la seua responsabilitat en el cas del Iac-42.

El grup socialista en el Senat entén que la seua substitució no pot esperar aquesta remodelació col·lectiva, una vegada conegut el "demolidor" document del Consell d’Estat, en termes del portaveu del PSOE en la Comissió d’Exteriors, Ander Gil.