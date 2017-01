La CE proposa de protegir més la privacitat en l’ús d’aplicacions com WhatsApp

Per equiparar-la a la que ja s’aplica als operadors tradicionals de telecomunicacions

La Comissió Europea (CE) va proposar una protecció més gran de la privacitat a l’hora d’utilitzar aplicacions com WhatsApp o Skype, que permeten enviar missatges o fer trucades de veu, per equiparar-la a què ja s’aplica als operadors tradicionals de telecomunicacions.

"Volem generar la confiança en el mercat únic digital que la gent espera", va indicar el vicepresident comunitari per al Mercado Único Digital, Andrus Ansip, qui va presentar la iniciativa en una roda de premsa.

Fins al 92% dels europeus considera important mantenir la confidencialitat del seu correu o missatges electrònics, encara que l’actual directiva sobre privacitat només s’aplica als operadors tradicionals, va recordar la CE.

Per això, la Comissió proposa que les normes sobre privacitat serveixin també per als nous proveïdors de serveis de comunicacions electròniques, com WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage o Viber.

Brussel·les defensa actualitzar l’actual directiva amb una regulació que sigui aplicable directament.

La protecció es garantirà tant per al contingut com les metadades derivades de les comunicacions electròniques, com pot ser el moment d’una trucada o la seua localització, que hauran de ser anònimes o eliminades si així ho sol·licita l’usuari, llevat que aquesta informació es requereixi per a propòsits com la facturació.

La CE creu que aquestes propostes suposaran a més noves oportunitats de negoci per a les empreses, ja que, si l’usuari consent sobre l’ús d’aquests continguts o metadades, els operadors tradicionals tindran "més possibilitats d’utilitzar-los" i de proporcionar serveis addicionals.

Hi haurà a més normes més simples per a les "cookies" (programes que registren la navegació a internet), de manera que els usuaris puguin acceptar o rebutjar amb més facilitat el rastreig en cas de riscos per a la seua privacitat.

La proposta aclareix que no serà necessari el consentiment per a "cookies" no intrusius i que poden millorar l’experiència de navegació per internet (com per exemple recordar l’historial de compres en un web).

Els missatges no desitjats ("spam") a través de l’email, els SMS o trucades seran vetats si l’usuari no els dóna el seu consentiment.

Podran rebutjar trucades comercials posant en una llista el número -que serà obligatori mostrar o que haurà de portar un prefix que l’identifiqui com una comunicació de màrqueting-.

La nova regulació pretén alinear les normes existents sobre protecció de dades personals, que daten de 2001, amb les noves normes més estrictes de la regulació general de 2016 sobre protecció de dades, va destacar la CE.

El Parlament i el Consell de la UE han d’adoptar aquesta proposta per al 25 de maig de 2018.

L’organització europea de consumidors, BEUC, va demanar que les noves normes obliguin els proveïdors a aplicar fortes polítiques de privacitat i imposar "límits estrictes" al rastreig.

L’associació d’operadors de telecomunicacions europeus, ETNO, va instar que els nous serveis estiguin subjectes a les mateixes normes que la resta de proveïdors.

La CE va presentar una comunicació (document no legislatiu) per eliminar "restriccions injustificades" o "incerteses legals" a què s’enfronta el lliure moviment transfronterer de dades.

"Fa falta una regulació per garantir el lliure flux de dades, però per a això necessitem consultes públiques", va indicar Ansip, qui va defensar "ampliar l’abast de la directiva de protecció de dades", la qual cosa actualment no cobreix la informació no personal generada al nivell industrial o per una màquina.

Segons la CE, obstaculitza també el moviment de dades personals per raons que no es basen en la protecció d’informació personal.

La patronal europea, BusinessEurope, va celebrar la iniciativa ja que les dades "s’han convertit en el corrent sanguini de la quarta revolució industrial" i en un "recurs crucial" per a les empreses.