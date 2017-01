El Superior de Justícia rebutja que Rajoy i Catalá testifiquin en el judici pel 9 N

EFE Actualitzada 11/01/2017 a les 12:28

La decisió és ferma i no es pot recórrer

La sala del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que jutjarà l’expresident de la Generalitat Artur Mas pel 9N ha rebutjat que en la vista declarin com a testimonis el president del Govern, Mariano Rajoy, i el ministre de Justícia, Rafael Catalá, com demanaven les defenses.



En un auto que és ferm i no recurrible, el tribunal desestima la prova testifical plantejada per les defenses de Mas i de les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, en considerar-la "impertinent" per entendre que les seues declaracions públiques sobre la consulta són "absolutament alienes" a l’objecte a jutjar.