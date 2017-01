Trump insisteix que Mèxic pagarà pel mur fronterer

Diu que "mai" no haurien d’haver-se filtrat informes d’intel·ligència

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, va insistir que demanarà la construcció d’un mur en la frontera amb Mèxic i va dir que aquest país acabarà pagant-lo, "amb impostos o pagaments" directes.

"No vull esperar any i mig per fer un acord amb Mèxic", va afirmar Trump sobre la seua intenció d’urgència de la construcció d’un mur entre Mèxic i els Estats Units, un dels seus principals lemes de campanya. "Mèxic pagarà pel mur", va insistir.

Tot i així, Trump va dir tenir "respecte" pel poble de Mèxic i el seu Govern, i va assegurar que les autoritats mexicanes "no tenen la culpa del que està ocorrent" amb la migració il·legal, va agregar Trump en una roda de premsa a Nova York.

Així mateix, Trump va insistir que "mai" van haver d’haver-se filtrat informes difosos en les últimes hores sobre suposades operacions d’agents russos que poden incloure material compromès per a ell.Son notícies "que no tenen sentit, potser difoses per agències d’intel·ligència, qui sap?", va afirmar Trump en una declaració al començament de la roda de premsa convocada avui a Nova York.

Trump va agregar que aquests informes "mai no haurien d’haver-se escrit, mai no haurien d’haver’s 'hackeado' i mai no haurien d’haver-se difós".

Va assenyalar també que les dades incloses podrien ser una "taca tremenda" per als serveis d’intel·ligència.

El magnat estava al·ludint a notícies difoses ahir a la nit que indiquen que agències d’intel·ligència dels Estats Units li van informar de suposades operacions d’agents russos que poden incloure material compromès sobre ell que podria ser utilitzat per fer-li xantatge.

Els informes d’intel·ligència, tanmateix, afirmen que no s’ha pogut confirmar gaire informació recollida al document rebut i que, pel que sembla, va ser compilat per un agent d’intel·ligència britànic retirat."Crec que és una desgràcia" que sortís a la llum pública aquesta informació, va agregar Trump.

Els informes citen viatges realitzats per assistents seus suposadament per concertar accions amb agents russos a fi de realitzar actes que poguessin beneficiar-lo en les últimes eleccions.també esmenten un presumpte enregistrament de vídeo en el qual apareixeria amb prostitutes en un hotel de Moscou el 2013.

Tot això ho va negar Trump en la roda de premsa i va assegurar que quan surt del país sempre és "extremadament acurat", envoltat de guardaespatlles i col·laboradors."Sempre els dic que siguin molt acurats a les habitacions dels hotels, perquè hi pot haver càmeres", va insistir. "En aquestes habitacions hi ha càmeres en llocs raríssims, algunes de molt petites," va agregar.