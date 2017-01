La Fiscalia demana presó per a Oleguer Pujol perquè pot continuar blanquejant

El jutge de la Audiencia Nacional José de la Mata ha pres declaració per primera vegada al fill petit de l'expresident de la Generalitat

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat al jutge l’ingrés a presó sense fiança d’Oleguer Pujol, el fill petit de l’expresident de la Generalitat, per la investigació que se segueix contra ell per blanqueig per risc de reiteració delictiva, una mesura que haurà de decidir el jutge aquesta tarda després d’una vista.

Ho ha fet després que el jutge de la Audiencia Nacional José de la Mata li prengués declaració per primera vegada per donar explicacions sobre les seues inversions immobiliàries, en les que Anticorrupció sospita que van utilitzar diners familiars que provenien de comissions il·legals cobrades pel seu pare.

Aquesta és la primera vegada que la Fiscalia demana l’ingrés a la presó d’un membre de la família Pujol (estan imputats a l’Audiència Nacional el matrimoni Pujol-Ferrusola i sis dels seus set fills).

Fins ara només s’havia imposat mesures cautelars al més gran dels germans, Jordi Pujol Ferrusola, que consisteixen en la retirada del passaport, la prohibició de sortir del país i compareixences setmanals.

Oleguer Pujol ha comparegut davant del jutge prop de quatre hores i haurà de tornar a les 16.30 per a la vista en la que el magistrat resoldrà sobre la petició de presó d’Anticorrupció, que li investiga des de juliol de 2014.

El benjamí dels Pujol-Ferrusola ja va ser citat a declarar com a imputat el juny de 2015 pel jutge de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que fins fa poc portava la seua investigació, però la compareixença va ser suspesa en espera d’un informe de l’UDEF.

Ara, un any i mig després, Oleguer Pujol ha comparegut com investigat per un delicte de blanqueig davant del jutge José de la Mata, que ha assumit la instrucció de la causa contra ell en unió amb la que té oberta contra la resta de germans i els seus pares.