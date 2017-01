Puigdemont veu "perfectament possible" reunir-se amb Rajoy aquest mes

EFE Actualitzada 12/01/2017 a les 11:18

El president assegura que el referèndum serà "vinculant i efectiu"

Puigdemont, aquest dijous, durant l'entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio Generalitat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha considerat aquest dijous "perfectament possible" reunir-se amb el president del Govern, Mariano Rajoy, abans que acabi el mes de gener.



En declaracions a Catalunya Ràdio, Puigdemont ha explicat que ambdós ja estan "parlant de quan i en quin format" ha de produir-se aquesta trobada, que ha situat en una data "no molt llunyana".



"Ens trobarem, és qüestió de buscar la data i la forma", ha comentat Puigdemont, que no obstant això ha tornat a advertir que no acudirà a la conferència de presidents autonòmics del proper 17 de gener, perquè "no ha canviat res" perquè es replantegi la seua negativa a assistir.



D’altra banda, ha avançat que una vegada hagi convocat l’eventual referèndum sobre la independència previst per a aquest any buscarà "observadors internacionals" perquè puguin valorar la validesa de la cita.



Puigdemont ha assenyalat que el Govern i el conjunt de partits i entitats que formen part del Pacte Nacional pel Referèndum encara estan "en la fase de buscar els suports ciutadans i institucionals, dins i fora de Catalunya, a una petició de referèndum acordat amb l’Estat."



"Quan arribi el moment de la convocatòria, és normal que treballem en la recerca d’una observació internacional que doni la seua opinió lliure sobre el procediment", ha explicat.



Puigdemont ha assegurat que el referèndum serà "vinculant i efectiu", perquè "el Govern es compromet a implementar els resultats" que llancin les urnes, per la qual cosa "no serà una consulta, ni una enquesta, ni un 9 N".



Segons Puigdemont, seran els mateixos ciutadans els que "faran vàlids els resultats" si es "fan seu" el referèndum i acudeixen a votar en massa.



En un missatge de tranquil·litat als funcionaris, ha garantit que "aquí no es demanarà a ningú que desobeeixi", sinó que "serà un procés net, transparent i efectiu".



Després que ell mateix s’hagi autodescartat com a candidat del PDeCAT a la presidència de la Generalitat en les pròximes eleccions catalanes, ha considerat "lògic" que el seu partit pugui abordar el debat successori "sense cap tipus de dramatisme".



Al respecte d’aquest assumpte, ha assegurat que l’expresident de la Generalitat Artur Mas ha traslladat als seus que "no s’ha de descartar ningú" més que Puigdemont com a possible candidat del PDeCAT.



També s’ha fet eco de les paraules de la portaveu de la CUP al Parlament, Anna Gabriel, que va acusar Junts pel Sí de voler "eliminar" els anticapitalistes. "No els vol destruir ningú", ha assegurat el president, que ha matisat que ell sí que sap a qui la CUP va voler "enviar a la paperera de la història", en al·lusió a Mas.