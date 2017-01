Puigdemont: "No defallirem en el trànsit cap a la preindependència"

Gràcies a tots i a totes els que heu ajudat a tirar endavant aquest primer any. No defallirem! pic.twitter.com/DcehT2HNlP — Carles Puigdemont (@KRLS) 12 de enero de 2017

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha penjat un missatge de vídeo al seu compte de Twitter en el qual assegura que el Govern complirà el seu "mandat" de passar "de l’estat de la postautonomia ja superada a la preindependència que entre tots hem d’aconseguir".En ocasió de complir-se un any de la seua presa de possessió del càrrec com 130 president de la Generalitat, Puigdemont subratlla que ha passat "un any molt intens", i agraeix als membres del seu govern "la tasca d’aquests primers 12 mesos: més de 20 lleis, decrets llei, memòries, molta activitat a tot el territori".Aquesta tasca, afegeix Puigdemont, es desenvolupa "amb un únic propòsit, complir el mandat que vam contreure davant dels ciutadans i el Parlament de Catalunya de trànsit d’aquest país de l’estat de la postautonomia ja superada a la preindependència que entre tots hem d’aconseguir"."Aquest és el nostre propòsit, no defallirem i, a més, ho farem en el temps en què ens vam comprometre", conclou el president.