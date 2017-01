La Gestora del PSOE aprova proposar que el Congrés sigui 17 i 18 de juny

Patxi López no descarta presentar-se a les primàries per ser el secretari general

El president de la gestora del PSOE, Javier Fernández (c), a l’inici de la reunió del Comitè Federal del PSOE, a la seu del partit, al carrer Ferraz de Madrid, que aprovarà el calendari polític de 2017 i fixarà la data del 39 Congrés Federal.

La Gestora del PSOE ha aprovat aquest dissabte per unanimitat proposar al Comitè Federal que el 39 Congrés Federal del partit se celebri els pròxims 17 i 18 de juny, dos mesos després del que reclamaven els dirigents territorials crítics.

Tres mesos i mig després de la dimissió de Pedro Sánchez, el Comitè Federal del PSOE, el màxim òrgan entre congressos, es troba reunit per aprovar el calendari polític de 2017 i fixar definitivament la data d’aquest 39 Congrés Federal.

Sobre aquesta data s’han pronunciat diversos dirigents del PSOE a la seua arribada al Comitè Federal del partit.

El líder del PSOE extremeny i president d’aquesta comunitat autònoma, Guillermo Fernández Vara, creu que el 17 i 18 de juny és una "bona data" per al Congrés que elegirà la nova direcció de la formació.

Per la seua part, el secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha defensat que, més enllà de calendaris, cal definir un projecte i un lideratge clar que entengui la diversitat.

De l’altre costat, la secretària general del PSOE balear i presidenta autonòmica, Francina Armengol, veu un error que el seu partit celebri "tan tard" el seu congrés quan els de la resta de formacions seran abans i ha apostat per "parlar serenament, discutir i votar" els dos projectes que existeixen actualment entre els socialistes.

També l’expresident del Congrés i exlehendakari, Patxi López, ha lamentat la tardança per celebrar el Congrés del partit.

López, que no ha descartat presentar-se a les primàries, ha assegurat que li hagués agradat que el Congrés hagués celebrat abans per tancar definitivament la crisi desencadenada amb la marxa obligada de Pedro Sánchez.

"Sempre he defensat que aquest procés intern de primàries i de congrés hauríem de fer-ho com més aviat millor perquè hem de tancar aquest capítol per projectar-nos a la societat amb un projecte socialdemòcrata que faci front a la dreta en aquest país", ha remarcat.

En aquesta mateixa línia, la seua companya del PSE i líder dels socialistes bascos, Idoia Mendía, veu més adequat que el Congrés s’hagués celebrat cap al mes d’abril i no al juny, perquè el PSOE necessita "com més aviat millor" un lideratge "clar" davant el PP.

"Cal posar fi a aquesta interinitat que no ens permet tenir un discurs nítid que sigui identificat per la militància i els ciutadans", ha alertat.