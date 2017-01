Bárcenas nega haver cobrat de Correa per a ell o per al PP

EFE Actualitzada 16/01/2017 a les 11:34

Diu que Rajoy va ordenar deixar de contractar Correa al PP

L'extresore del PP Luis Bárcenas, a la seua arribad a la seu de l'Audiència Nacional. EFE

L’extresorer del PP Luis Bárcenas ha negat aquest dilluns al judici de la Gürtel haver rebut comissions de mans del capitost de la trama, Francisco Correa, que fossin per a ell o per al PP.



La Fiscalia atribueix a Bárcenas haver-se embutxacat 1.248.561 euros d’aquestes comissions cobrades de mans de Correa entre 2000 i 2007 a canvi d’afavorir empresaris amb contractes públics.



"No he rebut res absolutament de Correa ni per a mi ni per al PP", ha destacat Bárcenas, que ha manifestat que no té contacte amb Correa des de 2003 quan es va trencar la seua relació professional de forma "abrupta".



D’aquesta forma, Bárcenas ha desmentit a Correa, qui va admetre el tribunal l’octubre passat que feia que estava metàl·lic a l’extresorer, tant a casa seua com a la seu del PP al carrer de Gènova.



Concretament, va dir que li pagava quantitats que rondaven entre el 2 i el 3 % de l’import de les adjudicacions públiques en les que Bárcenas hauria intercedit gràcies a les seues bones relacions en diversos ministeris, i va esmentar contractes de carreteres, autopistes, del AVE o de medi ambient.



Les acusacions de pagaments de Correa a Bárcenas per part de la Fiscalia se sustenten en documents intervinguts a la trama Gürtel en els quals es reflecteixen pagaments a "L.B."L" i "Luis el Cabrón".



Però avui Bárcenas ho ha negat: "Nego la menor i la intermèdia, aquestes inicials no es corresponen amb mi".

Sí que ha elogiat la gestió de Correa en les seues empreses, tant al sector de viatges com en els esdeveniments. "Correa gestionava molt bé les seues empreses", ha dit Bárcenas, que ha subratllat que això el va portar a ocupar-se gairebé en exclusiva d’aquestes gestions al PP.



Això sí, ha volgut deixar clar que "mai a la seu central del partit cap empresa de Correa no ha rebut diners en efectiu" ja que a Gènova "tot el que es pagava, es pagava oficialment".



Luis Bárcenas també ha explicat que Mariano Rajoy va ser qui el 2003 va ordenar que es deixés de contractar a les empreses del capitost de Gürtel, Francisco Correa, arran d’una denúncia que van presentar dos persones contra aquest últim afirmant que demanava comissions en nom del partit en els ajuntaments.



Bárcenas s’enfronta a 42 anys i mig de presó acusat d’associació il·lícita, suborn, blanqueig, falsedat, apropiació indeguda i delictes fiscals per cobrar comissions que van pagar suposadament empresaris a la Gürtel a canvi d’adjudicacions de governs del PP, així com de quedar-se diners d’una comptabilitat paral·lela del partit.