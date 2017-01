Bárcenas reconeix una "comptabilitat extracomptable" del PP

"Eren donatius que no tenien caràcter finalista, no es corresponien a una gestió", ha afirmat durant el judici

L’extresorer del PP Luis Bárcenas ha reconegut davant del tribunal del macrojudici de Gürtel que al PP hi havia una "comptabilitat extracomptable" en la qual es reflectien donatius d’empresaris que no corresponien a una gestió, però l’ha qualificat d’una cosa "absolutament innòcua".



Durant el seu interrogatori davant d’a l’Audiència Nacional, la fiscal li ha exhibit els coneguts com a "papers de Bárcenas" amb la comptabilitat B del partit, que ell ha reconegut però a la qual s’ha referit diverses vegades, davant de les insistents preguntes de la fiscal de si eren uns comptes "paral·lels" o "B", com una "comptabilitat extracomptable".



"Eren donatius que no tenien caràcter finalista, no es corresponien a una gestió", ha dit per afegir que "no es comptabilitzaven oficialment, és obvi, però es portava un control d’entrades i sortides"



L’acusat ha explicat que aquests donatius els rebia sempre l’extresorer del PP Álvaro Lapuerta - "una persona completament honesta" -, que després els anotava en uns folis on es recollien els noms dels donants i les quantitats, unes anotacions que també reflectia Bárcenas perquè es deixés constància per partida doble, ja que "era un tema delicat" i havia d’estar "ben controlat".



Ha dit que els empresaris entregaven aquestes quantitats sense caràcter finalista i era "una cosa absolutament innòcua". "Tots els empresaris i a tots els partits volen llançar una mà", ha postil·lat.



En un moment donat de l’interrogatori, l’advocat de Bárcenas li ha instat a deixar de contestar a aquestes preguntes sobre la caixa B ja que aquest aspecte es jutjarà en una peça separada, davant del que el president del tribunal, Ángel Hurtado, ha remarcat que "la línia" entre el que es jutja ara i la peça "és bastant difícil de separar".