Cospedal demana '"perdó en nom de l'Estat" per l'accident del YaK-42

Actualitzada 16/01/2017 a les 18:44

Diu que el Ministeri de Defensa canvia d’opinió i reconeix la responsabilitat objectiva de l’Estat

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, durant la compareixença d'aquest dilluns. EFE

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha demanat aquest dilluns "perdó en nom de l’Estat" als familiars dels militars morts en l’accident del Yak-42.



Així s’ha pronunciat Cospedal davant de la Comissió de Defensa del Congrés, on compareix per informar sobre el dictamen del Consell d’Estat de l’accident aeri, ocorregut el maig de 2003 i en el que van morir 62 militars espanyols quan tornaven d’una missió a l’Afganistan.



Ha indicat que transcorreguts gairebé 14 anys del "tràgic esdeveniment" el Ministeri de Defensa canvia d’opinió i reconeix la responsabilitat objectiva de l’Estat.



És una qüestió "important i de reconeixement i no tinc cap problema en demanar perdó en nom de l’Estat per no haver reconegut anteriorment la responsabilitat de l’Estat als familiars i ho faig de cor", ha dit Cospedal.



La ministra ha demanat perdó en el torn de rèplica i després que els portaveus de PSOE, Antonio Hernando, de Podemos, Pablo Iglesias, i de Ciutadans, Albert Rivera, sol·licitessin la ministra que demanés una disculpa explícita.



En la seua compareixença Cospedal ha reconegut la responsabilitat de l’Estat en l’accident del Yak-42 i ha avançat que emetrà una resolució que espera "mitigui almenys una part del dolor", perquè "les víctimes el mereixen, les famílies el necessiten i la societat ens ho demana -ha afegit-".



"Tenim l’obligació moral d’honrar la memòria de les víctimes, soldats espanyols, que van morir en la tragèdia del Iac 42 i demanar un just i digne reconeixement per a elles i les seues famílies", ha assegurat Cospedal.