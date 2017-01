Mas: "Jo estic dins dels que no s'han de descartar com a candidat"

Segons l’expresident, Catalunya es troba "davant d’un any decisiu des de molts punts de vista"

L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat aquest dilluns que ningú, més enllà de Carles Puigdemont, no s’ha de descartar com a pròxim candidat del PDeCAT a la Presidència de la Generalitat: "Jo sóc dins dels que no s’han de descartar".

En declaracions a RAC 1, Mas ha puntualitzat que és encara "prematur" parlar de qui serà el cap de llista del PDeCAT en les pròximes eleccions catalanes, entre altres coses perquè "no se sap" si seran uns nous comicis autonòmics o els primers d’una Catalunya independent.

"L’únic que s’ha autodescartat fins ara és el president Puigdemont, i ningú més no ha de descartar-se. Ningú no vol dir ningú. Per tant, jo sóc dins dels que no s’han de descartar", ha recalcat.

Segons Mas, Catalunya es troba "davant d’un any decisiu des de molts punts de vista", pel que cal "posar tota la carn al rostidor" i ningú no pot "rentar-se les mans".

Mas ha reconegut que "a nivell personal" no el motiva tornar a ser candidat: "Ja ho he estat, em va costar moltíssim arribar, va ser un esforç ingent. Ara estic bastant més tranquil".

Tampoc a nivell familiar no veu motius per tornar a ser-ho, ja que la seua dona i altres persones del seu entorn li "dirien que no", però "a nivell de país, no ho sé": "Ja ho veurem, no estem en un moment per dir que no vull tenir res a veure o que ja m’ha passat l’hora. Estem en un punt tan decisiu de país que hem d’estar en la mesura que faci falta", ha afegit.

Mas ha recordat que, quan fa un any va proposar a Puigdemont de convertir-se en president de la Generalitat per desbloquejar així un acord d’investidura amb la CUP, l’actual president català li va plantejar com a "única condició" mantenir-se en el càrrec un sol mandat, per la qual cosa la seua "coherència és total i absoluta".

Encara que no es presenti com a candidat a la Presidència de la Generalitat, ha matisat, Puigdemont "no només ajudarà, sinó que participarà quan arribi l’hora de la veritat".