Bárcenas: "Els diners a Suïssa eren com un fons de pensions fora d'Espanya"

EFE Actualitzada 17/01/2017 a les 12:46

Bárcenas, durant la segona sessió del judici aquest dimarts. EFE

L’extresorer del PP Luis Bárcenas ha afirmat que els diners que tenia a Suïssa provenien d’operacions comercials a l’exterior i ha reconegut que no ho declarava a Hisenda, ja que ho tenia "com un fons de pensions fora d’Espanya".



La fiscal Concepción Sabadell ha començat interrogant avui Bárcenas en el macrojudici de Gürtel sobre els comptes que tenia a Suïssa, on va arribar a acumular 48,2 milions d’euros.



L’extresorer ha explicat que el seu primer compte al país helvètic el va obrir el 1988 i en ell va ingressar els diners de transaccions comercials que va fer fora d’Espanya amb persones que no eren residents en aquest país.

"Eren operacions que realitzava fora d’Espanya i preferien tenir aquests diners fora d’Espanya", ha indicat Bárcenas, que ha reconegut que no va declarar a Hisenda aquests diners.



"No ho declarava, eren operacions fora d’Espanya amb no residents espanyols", ha reiterat, i ha afegit que "aquests diners els tenia com un fons de pensions fora d’Espanya".



Ha assegurat que mai no va intentar ocultar la titularitat dels comptes, fins i tot quan el 1995 en va posar una a nom d’una fundació.



"El 1995 vaig constituir una fundació, però ningú no s’oculta, no és una societat pantalla, en tot cas seria una societat cortineta, perquè se’m veia a mi perfectament", ha dit.



Bárcenas s’asseu a la banc dels acusats acusat per primera vegada de corrupció en la trentena jornada del macrojudici de Gürtel, en el qual s’acusa 37 persones relacionades amb la trama per les seues activitats corruptes en el període comprès entre 1999 i 2005.



L’extresorer s’enfronta a 42 anys i mig de presó acusat d’associació il·lícita, suborn, blanqueig, falsedat, apropiació indeguda i delictes fiscals per cobrar comissions que van pagar suposadament empresaris a la Gürtel a canvi d’adjudicacions de governs del PP, així com de quedar-se diners d’una comptabilitat paral·lela del partit.



Entre altres coses, la Fiscalia atribueix a Bárcenas, que té pendent un altre judici (sense data encara) per la peça de l’anomenada caixa B del PP, haver-se embutxacat 1.248.561 euros d’aquestes comissions cobrades de mans de Correa entre 2000 i 2007, i d’haver-se apoderat d’uns altres 299.650 euros del PP aprofitant "la doble comptabilitat instaurada en aquest partit".