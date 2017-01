May confirma que el Regne Unit abandonarà el mercat únic europeu

La primera ministra británica, Theresa May EFE

La primera ministra britànica, Theresa May, va confirmar aquest dimarts que el Regne Unit abandonarà el mercat únic europeu, encara que intentarà negociar un acord comercial "el més ampli possible" amb la Unió Europea (UE).



En un discurs a Londres, va afirmar que la permanència en el mercat únic significaria a la pràctica que aquest país no surt de la UE, com es va votar en el referèndum del 23 de juny de 2016, perquè encara estaria sotmès a la legislació europea.