Rajoy ofereix "esperit constructiu i mà estesa" als presidents autonòmics

El president del Govern busca millorar l'Estat de benestar però avisa que encara falta recaptar més

El cap del Govern, Mariano Rajoy, ha acudit a la Conferència de Presidents amb una oferta d’"esperit constructiu i mà estesa al diàleg" als màxims responsables autonòmics.

Rajoy presideix al Senat la VI Conferència de Presidents, a la qual assisteixen tots els seus integrants excepte el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el lehendakari, Íñigo Urkullu.

Després d’una trobada amb el Rei, ha començat la reunió de Rajoy amb els presidents autonòmics, en la qual segons ha assegurat en un missatge al compte de Twitter, els oferirà aquest "esperit constructiu i mà tendida al diàleg i els acords per l’interès general".

En un altre comentari rere la foto de família dels assistents a aquesta cita, el president del Govern ha subratllat que l’objectiu de la reunió és millorar el benestar de tots els espanyols.

Rajoy busca millorar l'Estat de benestar però avisa que encara falta recaptar més

Rajoy ha traslladat avui els presidents autonòmics que el seu objectiu és preservar i, si és possible, millorar l’Estat del benestar, però ha advertit que encara falta per recuperar recaptació i reduir despeses per situar-se en nivells previs a la crisi econòmica.

Rajoy ha fet un repàs del quadre macroeconòmic previst per a aquest any en la seua intervenció inicial en la VI Conferència de Presidents que se celebra en el Senat.

Tant la seua intervenció com la dels màxims dirigents autonòmics ha estat a porta tancada, però fonts del Govern han informat de les línies generals plantejades per Rajoy.

Així, ha exposat que el 2017 preveu que Espanya recuperi el 10 per cent del PIB perdut amb motiu de la crisi i que es creïn 400.000 llocs de treball, amb el que l’atur se situaria en el 17,6 per cent .

Rajoy ha subratllat que al present exercici la recaptació continuarà pujant, però que serà difícil que arribi als nivells de 2007.

En concret, ha informat que aquesta recaptació serà encara 20.000 milions per sota de l’existent fa deu anys, però la despesa se situarà 40.000 milions per sobre del registrat llavors.

Després d’insistir que també s’ha de continuar recuperant ocupació, ha precisat el desglossament de la despesa social per part de les administracions públiques.

Un 28,3 per cent es destina a pensions; un 14,2 a sanitat; un 9,3 a educació; un 4,4 a atur; i un 6,5 a altres despeses socials.

Per a Rajoy, el gran repte és preservar l’Estat del benestar "i si és possible millorar-lo", segons les seues pròpies paraules.