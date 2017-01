Un nou terratrèmol de 5,1 torna a sacsejar el centre d’Itàlia

Es va sentir a les regions de Lacio, Los Abruzzos, Las Marcas i també a Roma

Un nou terratrèmol de magnitud 5,1 a l’escala de Richter, segons primeres estimacions, va tornar a sacsejar el centre d’Itàlia entorn de les 14:33 hores locals (13:33 GMT) i es va sentir a les regions de Lacio, Los Abruzzos, Las Marcas i també a Roma.

Aquest nou sisme es produeix després dels ocorreguts a les 10:25 hora italiana (9:25 GMT), de magnitud 5,1, a les 11:14 hora italiana (10:14 GMT) de magnitud 5,5 i minuts després un altre de 5,4, segons les dades proporcionades per l’Institut Nacional de Geofísica i Vulcanologia (INGV).

El quart sisme de magnitud superior a 5, segons les estimacions facilitades per l’INGV, va passar a una profunditat de 10 quilòmetres.

Les zones afectades per aquests terratrèmols són les mateixes que ja van patir les tremolors de la terra l’agost passat, quan 299 persones van morir i poblacions com Amatrice van quedar devastades, i l’octubre, quan no es van registrar víctimes encara que sí que es van produir nombrosos danys materials.

De moment no es tenen notícies de víctimes ni tampoc de danys materials significatius com a conseqüència dels sismes registrats avui.