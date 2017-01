Diversos morts en un hotel d'Itàlia sepultat per una allau

REDACCIÓ Actualitzada 19/01/2017 a les 11:40

Hi ha una trentena de desapareguts

Els equips de rescat han recuperat un primer cadàver de l’interior de l’Hotel Rigopiano, a la localitat de Farindola, a la regió dels Abruços, que ha quedat sepultat per una allau de neu que va poder ser produïda després dels terratrèmols d’ahir i on es tem que hi hagi molts morts.



Els mitjans de comunicació italians, que citen fonts dels socorristes, expliquen que la primera víctima és un home i que es continua excavant buscant els desapareguts, en condicions "dificilíssimes".



La Protecció civil va informar que hi ha unes 30 persones desaparegudes, entre els 22 hostes registrats a l’hotel, que es troba al massís del Gran Sasso (a uns 1.300 metres d’altura), a la serralada dels Apenins, i el personal que treballa allà.



"A les 04.30 del matí, els equips de rescat formats per homes de gran valor van assolir l’hotel en una situació realment al límit", va explicar el cap de la Protecció Civil, Fabrizio Curcio.



En les imatges proporcionades pels equips de rescat es veu com els socorristes excaven entre muntanyes de neu per poder accedir a través d’alguna finestra d’aquest hotel de quatre estrelles, que el passat cap de setmana allotjava prop de 200 persones.



Curcio va subratllar la dificultat que està tenint la resta d’equips de rescat, formats per ambulàncies i llevaneu, per arribar a la zona a causa que hi ha fins cinc metres de neu i que encara es troben a diversos quilòmetres de l’hotel.



Antonio Crocetta, un dels responsables del Cos de Rescat Alpí de Los Abruzos, que va arribar a l’hotel després de diverses hores d’ascens amb els esquís, va confirmar que tem que hi hagi molts morts.



Els equips de rescat es van posar en marxa després de rebre ahir alguns missatges de text en els quals s’advertia de l’allau, però les condicions del temps amb intenses nevades han fet molt difícil l’ascens.



A la seua arribada van poder rescatar Giampiero Parete i Fabio Salzetta, dos dels hostes que es trobaven fora de l’hotel durant l’allau i que van poder refugiar-se en un cotxe i advertir del succeït.



Les dos persones es trobaven en estat d’hipotèrmia quan van ser rescatats, però el seu estat no corre perill.



Parete, de 38 anys, va afirmar que la seua dona i els seus dos fills es troben a l’interior de l’hotel i que ell era fora perquè havia anat a recollir alguna cosa al cotxe quan es va produir l’allau.



Es confirma així la presència de diversos nens entre els prop de 30 desapareguts.



Segons els primers testimonis dels equips de rescat, l’hotel està parcialment esfondrat i completament sepultat sota la neu, i es veuen alguns llums, però no arriben veus del seu interior.