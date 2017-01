Cinquanta carreteres tallades pel temporal a 15 províncies del llevant peninsular

RENFE: no queda cap tren en situació d’emergència per les nevades

Cinquanta carreteres, algunes d’elles de la xarxa principal com l’autovia A-3, romanen tallades aquest divendres al matí pel temporal de neu que afecta des d’ahir especialment el llevant peninsular.A més de l’autovia A-3 a l’altura de Requena (València), també són intransitables l’A-31 a Villena (Alacant), sentit Madrid, i l’A-23 a la província de Castelló, a l’altura del municipi de Barracas, segons les dades de la pàgina web de la DGT.Desenes de conductors han quedat atrapats durant la nit en aquesta zona de la península, la més afectada pel temporal de neu i fred, en la qual, amb els primers llums del dia, ha començat a reprendre’s el trànsit, això sí, amb embussos quilomètrics.Alacant és la província més afectada amb 13 carreteres intransitables, a més de l’A-31 a Villena, vies autonòmiques i locals a Xixona, Oniul, La Romana, Benifallim, Biar, Ibi, Benijofar, Elda, Canal i Alcoi.Sis carreteres tallades a Castelló, inclosa l’autovia A-23 i la N-232 a l’altura de Morella.També a Múrcia són sis les carreteres amb circulació interrompuda, talls que afecten els municipis de Mula, Los Mayorales, Lorca, Moratalla i Aledo.La província de València té quatre carreteres tallades, el mateix que Almeria; hi ha tres carreteres tallades a Granada i a Osca; dos a Albacete, dos a Cantàbria i d’altres tantes a Terol, una d’elles la nacional N-234 a la capital.Les províncies de Sevilla, Barcelona, Cadis i Navarra tenen una carretera intransitable per la neu cada una.Tots els viatgers dels trens afectats durant la tarda de dijous per la interrupció de la circulació a causa de les fortes nevades en la línia Madrid-Llevant han continuat els seus respectius viatges i no queda en aquest moment cap tren en situació d’emergència.Fonts de Renfe han informat que el tren que travessava per una situació més complicada en quedar aturat a Bonete (Albacete), va ser assistit per un altre tren de propulsió dièsel al qual van ser traspassats els seus passatgers i ha continuat cap a la seua destinació a Madrid a on arribarà al llarg d’aquesta matinada.Els que van ser dirigits a València per evitar el tram interromput en direcció a Alacant han continuat el seu viatge i seran portats al seu destí en autobusos des de la capital valenciana majoritàriament, sent allotjats la resta en establiments hotelers de la ciutat.