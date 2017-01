Les tasques de recerca de la resta de desapareguts continuen a contrarellotge i sense interrupció.

Els equips de rescat que treballen en les últimes hores en la recerca de desapareguts a l'interior de l'hotel del centre d'Itàlia que va quedar sepultat per una allau han trobat sis persones amb vida, van informar aquest divendres mitjans locals.



Els equips de rescat a l’hotel del centre d’Itàlia sepultat per una allau avancen a poc a poc per la perillositat del terreny i l’escassa visibilitat, i durant la nit no han trobat supervivents ni recuperat cap cadàver.

Així ho ha va confirmar aquest divendres el viceministre de l’Interior italià, Filippo Bubbico, a la televisió privada Sky a Penne, un municipi de Pescara en el qual s’ha disposat un punt operatiu des del qual Protecció Civil coordina els esforços desplegats a l’hotel Rigopiano, al poble de Farindola.

"Les operacions continuen en curs i han continuat durant la nit. Encara tenim l’esperança de trobar supervivents", va afirmar Bubbico.

El viceministre va explicar que els equips d’emergència efectuen una operació de rescat que "no és fàcil" perquè no "s’està parlant que es trobin en llocs visibles, es treballa en condicions de gran dificultat".

Bubbico va dir que les últimes dades ofertes dijous per Protecció Civil, és a dir, que fins el moment "s’han recuperat dos cadàvers" de l’interior de l’hotel.

El viceministre també va ser preguntat per les informacions d’alguns mitjans locals que asseguren que han estat localitzats a l’interior de l’estructura uns altres dos cossos, unes dades que Bubbico no va confirmar.

"De moment hi ha dos cadàvers recuperats, confirmats per Protecció Civil. Els equips treballen informant primer els familiars", va apuntar.

Finalment, va explicar que les famílies dels desapareguts esperen en un espai establert a Penne on atenen les notícies dels equips que treballen al terreny.

Durant tota la nit i en les pròximes hores continuaran les tasques de rescat dels equips d’emergència que s’escarrassen per retirar les muntanyes de neu, branques i roques sota les quals ha quedat sepultat aquest hotel de quatre estrelles ubicat al cor d’Itàlia, en una zona pròxima als Apenins.

El responsable de comunicació dels equips de Socors Alpí d’Itàlia, Walter Milan, va informar a diversos mitjans que l’àrea ha estat dividida en zones petites en les quals es treballa "pam a pam", amb la màxima cura pel perill que existeix.

Els equips retiren la neu amb pales i també amb la mà, a contrarellotge, per accelerar el màxim possible la troballa de la trentena de desapareguts, entre ells quatre nens, que es tem que puguin haver quedat atrapats a l’interior, ha agregat.

No obstant això, el cap de Protecció Civil, Fabrizio Curcio, va reiterar en les últimes hores que a l’interior no s’escolten veus de persones que demanin auxili.

Els dos cadàvers recuperats han estat traslladats en helicòpter a l’aeroport dels Abruços a Pescara, i des d’allà a la morgue per sotmetre’ls als exàmens forenses.

Les intenses nevades que han caigut en els últims dies en el centre d’Itàlia han obligat també el personal d’emergència a traslladar-se a altres localitats per provar de retirar la neu que impedeix la circulació a les carreteres i tornar la normalitat a pobles que han quedat aïllats i sense electricitat, tal com ha assenyalat el viceministre de l’Interior.