Govern i municipis insten les elèctriques a assumir el 50% de les factures a vulnerables

Les energètiques tenen fins a dos mesos per firmar un conveni que pretén acabar amb els casos de pobresa energètica o podran ser sancionades || Puigdemont i Colau exigeixen que es compleixi la llei

El Govern de la Generalitat, les quatre diputacions catalanes, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’ACM i l’FMC, l’ajuntament de Barcelona i els ajuntaments catalans van informar ahir d’un conveni comú que presentaran a les empreses de subministrament energètic –gas i electricitat– per poder acabar amb els casos de pobresa energètica, com exigeix la llei 24/015 del Parlament.

D’aquesta manera, les administracions catalanes fan un front comú per pressionar les energètiques i intentar que firmin el document, ja que, si el volen negociar amb cada ajuntament, es trobaran el mateix model de conveni.



Mora assegura que el conveni farà que la situació “se suavitzi i hi hagi respostes efectives”

El document presentat obliga les subministradores a fer-se càrrec d’almenys el 50 per cent del cost de les factures de les famílies en situacions vulnerables i estableix, d’altra banda, els mecanismes de bonificació i descompte de la despesa, de la condonació de deutes i el protocol d’actuació.

El conseller d’Empresa, Jordi Baiget, va avançar que la Generalitat començarà immediatament les converses amb les empreses i tant el Govern com els ajuntaments donen un termini “d’entre un mes i mig i dos mesos” perquè les companyies el firmin. Si no ho fan, les administracions podran emprendre accions sancionadores quan hi hagi risc o evidències d’estar incomplint la llei.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va presidir la presentació de l’acord, va remarcar l’“aliança” de les administracions catalanes “per continuar empenyent les empreses subministradores a complir la llei” i “eradicar el risc que col·lectius vulnerables es vegin privats de serveis bàsics”.

Per al president Puigdemont, aquesta proposta comuna de conveni és una eina fruit de la interpel·lació que s’han fet a si mateixes les administracions catalanes per tal de buscar solucions a la situació de pobresa energètica i “una interpel·lació directa a les companyies subministradores que compleixin el seu deure”.

“Determinarem la importància i l’encert si d’aquí a un temps hem aconseguit que aquests vulnerables siguin més forts, i aquests més forts siguin més vulnerables a les demandes que fa la societat” de garantir drets universals, va dir el president. Per la seua part, l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va lamentar que el conveni arriba tard, però el va celebrar: “A partir d’avui no hi ha excuses, no hi ha interpretacions, sinó que només queda si es compleix o no” la llei, segons ella, que va avisar les companyies reticents que no estan parlant de bones voluntats, sinó de respectar aquesta llei.

També va demanar al Govern convocar les empreses subministradores abans de l’1 de març per concretar la implicació de les companyies “des d’una visió de país”.

Lleida va ser present ahir en l’exposició del conveni per instar les elèctriques a complir la llei de pobresa energètica. La Paeria va ser-hi representada per l’edil Sara Mestres i la diputada Rosa Maria Mora hi va acudir en representació de la Diputació de Lleida.

Mora va destacar en la seua intervenció la importància d’aquesta eina, que “permetrà donar una resposta molt més efectiva a aquesta problemàtica” que viuen moltes famílies dels pobles i ciutats de Catalunya.

La lleidatana va explicar que “tots junts tenim un compromís social per construir un país digne, el deure de construir una societat socialment més forta, més compromesa amb el bé comú i, sobretot, amb les persones que pateixen desigualtats”.

En aquest sentit, va afegir que la Diputació de Lleida està compromesa amb la lluita contra les desigualtat socials i ha emprès polítiques de municipalisme social, col·laboracions transversals entre entitats i institucions, ajuts d’urgència i ajuts a entitats sense ànim de lucre, entre d’altres.

“Estem en contacte constant amb les àrees socials dels consells comarcals per detectar els casos d’emergència social a les comarques de Lleida, que en dies com aquests, amb unes temperatures tan baixes, provoquen més despesa econòmica i alhora més famílies que no poden sufragar-ho”, va indicar en l’acte al Palau de la Generalitat.

“No hi ha excuses per incomplir la llei”, segons el Tercer Sector

El conveni contra la pobresa energètica que van firmar ahir les administracions catalanes elimina, segons el parer de la Taula del Tercer Sector Social, que agrupa més de 3.000 entitats socials, les “excuses” perquè les energètiques incompleixin la llei. Així ho va expressar el president de l’entitat, Oriol Illa, que va valorar de forma positiva que les administracions catalanes hagin unificat criteris per fer “un exercici de transparència que cal reconèixer”.