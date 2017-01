Trump promet "tornar el poder al poble"

Assegura que "reforçarà les aliances que ja té i forjarà altres noves", especialment per a "eliminar completament de la faç de la terra el terrorisme"

El president dels EUA, Donald Trump, saluda els assistents després de prestar jurament com el president número 45 de la història dels Estats Units.

L’acabat d’investir president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat el començament d’una de nova era que es caracteritzarà pel traspàs del poder de l’"establishment" al "poble" per "posar els Estats Units primer".

"Determinarem la causa dels Estats Units i del món durant els propers anys", ha dit a l’inici d’un discurs d’uns 15 minuts de durada escrit per ell mateix -segons ha sostingut el seu portaveu- que ha pronunciat a l’esplanada del Capitoli després de prendre possessió del càrrec.

Trump ha destacat que, si bé cada quatre anys el 20 de gener es repeteix el mateix ritual, "la cerimònia d’avui té un significat molt especial": "no estem transferint el poder d’un govern a l’altre, o d’un partit a l’altre, estem traient el poder a Washington DC i l’hi estem tornant al poble".

"Durant massa temps un petit grup a la capital de la nostra nació s’ha quedat amb la recompensa mentre el poble s’ha quedat amb el cost. L’'establishment’es protegia a si mateix, però no als ciutadans", ha criticat. "Això canvia just aquí i just ara", ha proclamat.

"El 20 de gener de 2017 serà recordat com el dia en què el poble nord-americà va tornar a controlar aquesta nació", ha afirmat, prometent que "ningú no serà oblidat" i que "tothom serà escoltat".

Així, ha convidat els nord-americans a "formar part d’un moviment històric, una cosa que el món no ha vist mai," basats en "una convicció crucial: que una nació existeix només per servir als seus ciutadans".

"Els nord-americans volen llocs de treball", una bona educació, sanitat i seguretat, "exigències raonables i justes de gent de bé" que durant molt temps ha viscut "atrapada en la pobresa" a causa de la crisi econòmica.

Trump ha criticat que Washington hagi "gastat milers de milions de dòlars" en defensar les fronteres d’altres països, en fer rics altres països, "mentre la fortalesa dels Estats Units ha anat desapareixent en l’horitzó".

Ha promès recuperar les fronteres i crear nous llocs de treball. Reconstruir un país amb "dos regles molt senzilles: mà d’obra nord-americana contractada per nord-americans". "A partir d’ara, cada decisió sobre comerç, impostos, immigració o afers exteriors es prendrà per beneficiar als nord-americans", ha recalcat.

"Avui emetem un nou decret perquè s’escolti a cada ciutat nord-americana, a cada capital estrangera, en cada lloc de poder: a partir d’ara una nova visió governarà la nostra terra, Estats Units primer", ha anunciat.

Malgrat aquest discurs proteccionista, ha esbandida que el seu Govern no es tancarà al món, sinó que "reforçarà les aliances que ja té i en forjarà altres de noves", especialment per "eliminar completament de la faç de la terra el terrorisme", però sempre amb "total lleialtat als Estats Units".

S’ha mostrat convençut que amb tot això els Estats Units seran "imparables". "Cap repte no és fora del nostre abast", ha dit i ha asseverat que la potència nord-americana "revelarà els misteris de l’espai" i esborrarà les "misèries" de la Terra.

"Mai més no tornareu a ser ignorats. Les vostres veus, les vostres esperances i els vostres somnis definiran la nostra destinació i la vostra valentia ens guiarà sempre. Farem que els Estats Units tornin a ser forts, torni a ser ric, torni ser orgullós, torni a ser segur. Junts farem que els Estats Units tornin a ser grans una altra vegada", ha conclòs.