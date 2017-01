Una lleidatana és assessora de Melania, primera dama americana

Erika Maestro, que va nàixer als Estats Units però el seu pare és de Lleida ciutat, relata que “ara mateix tinc molta feina” || Sinatra sona en el primer ball presidencial

Melania Trump és des de divendres la primera dama nord-americana i la seua assessora és lleidatana. Erika Maestro Suárez va nàixer als Estats Units, però el seu pare, que va ser xef de l’Hotel Plaza de Nova York, va emigrar de Lleida ciutat a Amèrica als anys setanta. Allà es va casar i va tenir Erika, que ara amb 29 anys assessora personalment Melania. El seu pare, Francisco, és ara xef d’un club de golf en terres americanes.

Erika va prometre ahir a SEGRE una entrevista per explicar com ha arribat tan lluny, “però avui no, tinc molta feina des de la investidura”, va confessar en una conversa telefònica.

Advoquen per tornar als “Estats nació”, controlar les fronteres i acabar amb l’acollida d’immigrants

Melania Trump va sorprendre ahir en el seu primer ball presidencial amb un elegant vestit blanc paraula d’honor (vegeu la pàgina 24) dissenyat per ella mateixa i Hervé Pierre, exdirector creatiu de la firma Carolina Herrera.

El llarg vestit fluïa a través de les seues sis capes, comptava amb una atrevida clivella que deixava veure les cames i sorprenia amb un petit detall: una prima cinta roja de falla a la cintura.

El francès Hervé Pierre va considerar un honor haver dissenyat el vestit que Melania va lluir en el seu primer ball com a primera dama, un moment romàntic en què Trump no va poder evitar cantar la cançó My Way de Frank Sinatra mentre lliscava per l’escenari.

Tant el vestit com les joies i les sabates que dijous a la nit va portar la primera dama passaran a formar part dels Arxius Nacionals dels EUA.

La parella va ser rebuda en el ball amb aplaudiments i ovacions per centenars de persones en el Centre de Convencions de Washington, a vessar de vestits de nit, esmòquings i corbates de llacet.

Coblença

Els principals líders de la ultradreta europea van unir ahir les seues veus contra la UE a la localitat alemanya de Coblença, en una ostentació de força davant de les eleccions a Holanda, França i Alemanya i envalentits per l’arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. Després del Brexit i la victòria de Trump, “el 2017 serà l’any del despertar dels pobles de l’Europa continental”, va manifestar la líder del partit ultradretà francès Front Nacional, Marine Le Pen. Amb les enquestes a favor davant de les eleccions presidencials de l’abril, Le Pen va viatjar a Coblença convidada pel partit populista de dretes Alternativa per a Alemanya (AfD), al costat dels seus camarades del grup d’Europa de les Nacions i les Llibertats (ENF) del Parlament Europeu. Un fort dispositiu policial va envoltar el centre de congressos a la vora del Rin triat per a la reunió, mentre al voltant de 5.000 persones, segons xifres policials, protestaven al carrer contra el populisme i innombrables periodistes seguien dins els discursos dels autodenominats “patriotes europeus”. “Vivim el final d’un món i el naixement d’un altre, ple d’esperances i d’oportunitats noves”, va dir Le Pen als centenars de convidats a l’acte, que no van aconseguir omplir el saló reservat.

“Ahir, una nova Amèrica; avui, Coblença, i demà, una nova Europa”, va clamar també el líder de l’ultradretà Partit per la Llibertat (PVV) holandès, Geert Wilders, favorit per a les legislatives del pròxim març al seu país.

Basats en el resultat del referèndum britànic sobre la Unió Europea i el triomf de Donald Trump, tots els intervinents van advocar per tornar als “Estats nació”, controlar les fronteres i acabar amb l’acollida d’immigrants.