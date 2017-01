Ferits 17 nens en bolcar un autobús conduït per un xòfer drogat a Fuenlabrada

L'accident ha tingut lloc pasades les 8 del matí

El conductor, positiu en cocaïna

Almenysen un accident de trànsit ocorregut al quilòmetre 10 de la carretera M-506, a la localitat madrilenya de, en bolcar l’autobús escolar en el qual viatjaven.Un portaveu d’Emergències Comunitat de Madrid 112 ha informat que l’accident s’ha produït passades les vuit del matí quan, per causes que encara es desconeixen, ha bolcat el vehicle.Segons fonts de la Guàrdia Civil,que es dirigien a un col·legi de la propera localitat de Leganés des de la urbanització fuenlabreña de Parque Miraflores.Almenys 17 escolars i el conductor de l’autobús han resultat ferits lleus i, després de ser atesos al lloc per sanitaris del Servei d’Urgència Mèdica de Madrid (SUMMA), han estat traslladats als hospitals de Móstoles, Fuenlabrada i Dotze d’octubre (Madrid).L’autobús ha bolcat pel seu costat dret per causes que investiga la Guàrdia Civil de Trànsit.El conductor de l’autobús escolar que ha bolcat avui a la carretera M-506, a la localitat madrilenya de Fuenlabrada, ha donat, han informat a Efe fonts de la investigació.El conductor ha estat sotmès a controls d’alcohol i drogues després de l’accident ocorregut poc després de les 8 del matí en el quilòmetre 10 de l’esmentada carretera.Com a conseqüència del tomb, almenys 17 nens i un adult han resultat ferits lleus