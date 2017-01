Puigdemont defensa una "declaració d'interdependència amb la resta d'Estats"

El president de la Generalitat ha tret ferro al fet de no ser rebut per les autoritats europees

El que està en joc a Espanya no és la independència de Catalunya, sinó la democràcia i això implica Europa. Aquest és el resum del discurs de Puigdemont, Junqueras i Romeva a la UE. Jordi Bedmar / Generalitat de Catalunya

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dit aquest dimecres que "Catalunya no vol fer una declaració d’independència, sinó d’interdependència amb la resta d’Estats", perquè "al segle XXI les relacions entre Estats han de basar-se en la cooperació".



En declaracions a Euronews, Puigdemont, que dimarts va protagonitzar una conferència a Brussel·les en la qual va assegurar que convocarà un referèndum aquest any i va citar la Unió Europea a implicar-se, ha tret ferro al fet de no ser rebut per les autoritats europees.



El president ha remarcat que l’objectiu de la seua visita a Brussel·les era explicar els seus plans per a aquesta legislatura i ha puntualitzat: "Arribarà el moment en què demanaré una reunió i espero que, com ha passat amb altres líders de regions europees, sigui rebut per les més altes autoritats i parlin lliurement i obertament sobre Catalunya".



Puigdemont s’ha ofert a acordar la consulta amb l’Estat, però aquest oferiment "sempre rep la mateixa resposta: no".



"Si després de dir 'no' sempre ara Espanya diu que estan preparats per parlar, nosaltres estem disposats a escoltar", ha afegit.