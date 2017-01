Puigdemont demana a Europa que no miri “a un altre costat” i s’impliqui en la consulta

En un acte a l’Eurocambra, després de l’intent de boicot del PP, ratifica que hi haurà referèndum sigui o no pactat || El president, Junqueras i Romeva diuen que una Catalunya independent seguiria a la UE

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va demanar ahir des del Parlament Europeu que la Unió Europea no miri “cap a un altre costat” i s’involucri per donar una solució a la situació entre Catalunya i la resta d’Espanya a través del seu aval perquè se celebri un referèndum d’independència.

“És, i ho vull dir des d’aquí, un problema europeu. I Europa no podrà mirar cap a una altra banda. Europa ha de ser part de la solució. Per coherència i pels principis democràtics que la inspiren”, va exposar en una conferència compartida amb el vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva.



Junqueras assegura que Espanya és l’estat amb més fallides en la història de la humanitat

L’acte va tenir lloc en una de les sales més grans del Parlament Europeu, amb un aforament de 350 persones, que es va omplir. La conferència va agafar encara més importància després de l’intent de boicot del Partit Popular. Puigdemont, Junqueras i Romeva es van expressar en català, anglès, francès i castellà. L’acte va ser organitzat pels eurodiputats catalans Jordi Solé i Josep-Maria Terricabras, d’ERC, i Ramon Tremosa, de PDeCAT, però no es tractava d’un esdeveniment institucional de l’Eurocambra. Entre els assistents hi havia una vintena d’eurodiputats, entre ells Ernest Urtasun (d’ICV), Xabier Benito (Podem), Lidia Senra (AGE) i Francesc Gambús, que va formar part d’Unió fins que va sol·licitar a l’abril la baixa com a militant.

En el seu discurs, Puigdemont va esgrimir “que la proposta catalana de referèndum és europeista perquè entronca amb un dels seus principis fonamentals, que és la democràcia”, i va defensar que aquest continent ha vist en un passat no gaire llunyà el naixement de nous estats alguns dels quals ja formen part de la Unió.

Va reiterar la seua aposta perquè aquest referèndum sigui pactat amb l’Estat, va acusar d’intransigència el Govern central, i va advertir que el convocarà amb o sense el permís de l’Executiu: “Si és pactat, molt millor; així ho preferim. Si no pot ser, manifestem que l’organitzarem igualment.”

El president també va defensar que una eventual Catalunya independent no hauria de quedar fora de la UE, assegurant que si en el referèndum guanya el sí, la Unió hauria d’articular “un procés d’ampliació interna sense discontinuïtats”. Abans del discurs de Puigdemont, Romeva es va adreçar als assistents per remarcar que el “dossier català” fa referència a un “clam intens” d’una societat que vol “expressar democràticament els seus desitjos”. Junqueras va afirmar que Espanya s’enfronta a “molt diversos reptes”. Dins d’aquests va anomenar la “ineficiència econòmica” resultant de decisions preses “en funció de criteris polítics”. També va assegurar que Espanya és l’estat amb més fallides en la història de la humanitat.

madrid

El cap del Govern, Mariano Rajoy, va considerar ahir que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va rebre de Brussel·les el tracte que mereix i va demanar tant a ell com als partits independentistes que acceptin la seua mà estesa al diàleg en comptes de continuar “abraçats a la radicalitat i lligats de mans per l’extremisme”. Rajoy va dir aquestes paraules en una conferència col·loqui organitzada per ABC-Deloitte davant de l’elit política i econòmica madrilenya, on va tenir a més, un parell de lapsus. Primer, va donar per fet que Puigdemont ja havia pronunciat la conferència a Brussel·les. “El senyor Puigdemont ha anat a una sala del Parlament, on té dret a parlar”, va assenyalar parlant en passat. “No sé com s’ha fet, realment no té cap sentit, li han donat el tracte que es mereixia”, va afegir quan Puigdemont encara no havia realitzat el col·loqui.

L’altre lapsus del president de l’Executiu central va ser quan li van preguntar sobre la polèmica retirada del castellà del web oficial de la Casa Blanca. Llavors Rajoy va assegurar que el web de la Generalitat no té cap versió en castellà, quan sí que la té a diferència de la de la Moncloa, que no tradueix els continguts ni al català, ni al basc, ni al gallec. “M’agradaria que la pàgina web de la Generalitat estigués traduïda al castellà”, va dir en aquest sentit Rajoy.

El Cercle d’Empresaris: “Es fuig de Catalunya com de la pesta”

El president del Cercle d’Empresaris, Javier Vega de Seoane, va considerar ahir que la inseguretat jurídica que generen els actuals dirigents catalans, que estan “en mode de no complir les lleis”, està provocant que els empresaris fugin de Catalunya “com de la pesta”. Per la seua part, el Govern va exigir a Vega de Seoane més respecte per als ciutadans de Catalunya i va recordar que “tenen el seu propi criteri i són prou intel·ligents per no deixar-se manipular”, va manifestar la conselleria d’Empresa en un comunicat. D’altra banda, va constatar que durant l’any passat es van crear 22.246 empreses, hi va haver rècord d’exportacions i la producció industrial va créixer un 3,4 per cent.