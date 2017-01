Trump assegura que la construcció del mur amb Mèxic començarà "en mesos"

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat avui que la construcció del mur a la frontera amb Mèxic començarà "en mesos" i que la seua planificació ocorrerà "immediatament".

"Tan aviat com puguem, tan aviat com puguem fer-ho físicament," va afirmar Trump en ser preguntat per la construcció del mur en la seua primera entrevista com a president a la cadena ABC.

"Jo diria que en mesos, sí. Jo diria que en mesos, certament la planificació començarà immediatament", va subratllar el mandatari.