Confirmen que el conductor de l’autobús accidentat a Fuenlabrada anava drogat i els infants sense cinturó

El xòfer mostrava una "clara simptomatologia" d’anar drogat

El conductor de l’autobús escolar sinistrat aquest dimecres a Fuenlabrada (Madrid) que va ser detingut i després posat en llibertat per donar positiu en cocaïna mostrava després de l’accident una "clara simptomatologia" d’anar drogat, mentre que la majoria dels nens que viatjaven no portaven posat el cinturó de seguretat.

Segons han indicat fonts de la investigació, són algunes de les principals conclusions de l’informe de l’accident ocorregut poc després de les 8:00 hores d’ahir en una rotonda situada en el quilòmetre 10 de la M-506, a Fuenlabrada, on l’autocar de l’empresa Flocarbus va bolcar en el seu costat dret, i va provocar ferides lleus a 21 de menors.

Abans de practicar-li les proves d’alcohol i drogues al conductor, de 34 anys i amb 4 anys de llicència per conduir transport escolar, els investigadors de la Guàrdia Civil desplaçats al lloc van constatar que el comportament de l'home mostrava símptomes d’haver consumit algun tipus d’estupefaent.

Una simptomatologia que els agents van confirmar en fer-li les proves d’alcohol i drogues i donar positiu en cocaïna, encara que aquest resultat serà contrastat ara al laboratori de l’Institut Nacional de Toxicologia, que donarà més detalls d’aquest consum en un termini de fins un mes, segons les fonts consultades.

A l’espera d’aquestes anàlisis, els investigadors sumen com a causa "probable" de l’accident que el conductor circulava a una velocitat "inadequada" per a la via.

L’informe del sinistre també assenyala que l’autobús, de 2006, tenia instal·lats cinturons de seguretat però la majoria dels 44 escolars que viatjaven no el portaven posat.