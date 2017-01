Els catalans aproven amb un 5,5 al Govern de Junts pel Sí i rebutgen apujar impostos

Els catalans aproven amb un 5,5 la gestió de l’actual Govern de Junts pel Sí i la majoria d’ells rebutgen la possibilitat d’una pujada d’impostos, segons l’última enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat sobre Percepció de les polítiques públiques i valoració del Govern.

Realitzada entre 1.700 persones entre el 10 de novembre i el 19 de desembre de l’any passat, l’enquesta detalla que un 72,2% dels catalans aproven l’actual executiu de Carles Puigdemont, davant el 65,1 % que ho feia l’octubre del 2011, quan la CiU d’Artur Mas estava al capdavant de la Generalitat.

Però si llavors la nota al Govern era d’un 4,96, ara els catalans aproven amb un 5,5 la gestió de l’executiu; per votants, només els de Junts pel Sí aproven amb bona nota al Govern (6,65), mentre que la resta de l’oposició el suspèn, inclosos els votants de la CUP (4,84).

Precisament en plena negociació pressupostària entre la CUP i JxSí, amb la fiscalitat com un dels principals esculls, la majoria de catalans es mostren en contra d'apujar impostos, ja que un 56,2 % estan molt o bastant d’acord en mantenir els actuals impostos per oferir els mateixos serveis, i un 14,9 % advoca per abaixar impostos encara que sigui en detriment de la qualitat dels serveis, davant un terç de ciutadans que prefereixen més impostos per millorar els serveis públics.

D’altra banda, sobre quines retallades els catalans no admetrien en cap cas, se situen com a principals respostes l’atenció sanitària (72,9 %), les pensions (40,4 %) o les beques d’educació (19,3 %), mentre que sí que estarien disposats a acceptar retallades en habitatges de protecció oficial (34,5 %).