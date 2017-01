Investiguen una violació per torns a una dona a Girona

Els Mossos busquen els responsables || La víctima va conèixer els agressors en un bar de copes la mateixa nit, dissabte

Els Mossos d’Esquadra busquen tres homes que la matinada de dissabte a diumenge de la setmana passada haurien violat una dona en ple carrer fent torns, a Girona.

Els fets es van produir prop de les set del matí a la zona del pont de la Font Rei, al carrer del Carme, molt a prop de la comissaria de la policia catalana.



La policia també indaga si un home va agredir sexualment la filla de la seua exparella a Girona

Segons va avançar ahir El Punt Avui, agressors i víctima s’havien conegut aquella nit en un bar de copes i la van abordar quan anava sola pel carrer. La dona, que va denunciar l’agressió aquest diumenge al matí, va relatar a la policia els fets i va assegurar que els homes (d’uns vint anys) la van violar per torns i que un d’ells fins i tot va ejacular a la seua cara quan la tenien estirada a terra.

Segons la descripció de la víctima, es tracta de tres homes joves, de poc més de vint anys, blancs, encara que un d’ells tenia la pell molt morena, amb tatuatges i almenys un d’ells també amb pírcings a la cara. La dona va explicar que no els coneixia d’abans, però que seria capaç de reconèixer-los.

Per la seua banda, l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) ha obert una investigació del cas.

D’altra banda, els Mossos també investiguen un altre cas que s’hauria produït aquest diumenge a la matinada. Una dona va denunciar que la seua exparella havia agredit sexualment la seua filla al sortir d’una discoteca a la zona de la Devesa de Girona.

Segons va explicar la dona quan va anar als Mossos, ella i la filla havien anat juntes a la discoteca i havien coincidit amb un home amb el qual la mare havia tingut una relació. Mare i filla es van separar i l’home es va oferir a portar la noia fins a casa, i hauria estat llavors quan hauria tingut el contacte sexual.

Malgrat la versió de la mare, els investigadors no descarten que la relació fos consentida. Així mateix, la Fiscalia demana 69 anys de presó per al professor del Col·legi Valdeluz de Madrid per abusar de catorze nenes.