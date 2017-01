Trump ordena construir el mur a Mèxic i investigar si hi va haver frau en les eleccions

Assegura que d’aquí a uns mesos començarà a edificar-se i que el país veí “el pagarà al 100%” || Nega fons a ciutats que protegien els indocumentats i tanca les portes a refugiats de set països

El president dels Estats Units, Donald Trump, va rubricar ahir una ordre executiva per destinar fons federals a la construcció del mur amb Mèxic durant una cerimònia celebrada en el departament de Seguretat Nacional (DHS, en anglès).

“N’hem estat parlant des del principi”, va assegurar el mandatari respecte a una de les seues més aclamades promeses electorals al firmar el document amb l’acabat de confirmar secretari de Seguretat Nacional, el general retirat John Kelly.



Des de l’arribada del nou president a la Casa Blanca, l’índex Dow Jones puja un 9,1%

Trump va afirmar que la construcció del mur a la frontera amb Mèxic començarà “d’aquí a uns mesos” i que la planificació serà “immediatament”. També va garantir que el cost del mur serà “reemborsat per Mèxic” i que aquest pagament serà del “cent per cent” del cost de la construcció.

Hores abans de signar l’esmentat reial decret, va anunciar que demanarà que es dugui a terme una investigació sobre el “frau” electoral que es va produir als comicis del passat 8 de novembre, en els quals va ser elegit.

“Demanaré una gran investigació sobre el frau de votants, inclosos aquells que van ser registrats per votar en dos estats, els que eren il·legals i fins i tot els registrats per votar que estan morts (alguns des de fa molt temps)”, va anunciar al seu compte personal de Twitter.

El president va anunciar també a través de la xarxa social que vetarà per decret l’entrada als Estats Units de migrants i refugiats procedents de Síria, l’Iraq, l’Iran, Líbia, Somàlia, el Sudan i el Iemen, tots –amb l’excepció de l’Iran– profundament afectats per guerres en les quals les anteriors administracions de Washington han estat implicades directament o indirectament.

Una altra ordre executiva que va firmar ahir va ser la de la negació de fons federals a les anomenades ciutats santuaris, que protegien de la deportació als indocumentats.

D’aquesta manera, se suprimiran fons federals a les ciutats que es neguin a proporcionar a les autoritats federals informació sobre l’estatus migratori de les persones que detenen, entre les quals s’inclouen les ciutats de Chicago, Nova York i Los Angeles.

D’altra banda, també va ordenar a l’Agència de Protecció Ambiental que elimini la pàgina sobre canvi climàtic del seu lloc a internet, en una nova mesura del republicà per esborrar les iniciatives de l’exmandatari Barack Obama.

Així mateix, el Govern del magnat està preparant ordres executives per tal de reduir de forma dràstica el suport dels Estats Units a les Nacions Unides (ONU) i altres organitzacions internacionals, segons va assenyalar el rotatiu The New York Times.

nova york

L’índex Dow Jones d’Industrials, que recull trenta de les principals empreses dels Estats Units, va superar ahir el nivell dels 20.000 punts per primera vegada, amb la qual cosa va estendre la tendència alcista que van protagonitzar les borses nord-americanes des que Donald Trump va resultar vencedor de les eleccions presidencials.

El Dow Jones va experimentar una forta tendència alcista després que Trump resultés elegit com a nou president dels EUA i va arribar a registrar set sessions consecutives amb nous màxims històrics entre el 5 i el 13 de desembre davant de les promeses electorals que va realitzar el magnat durant el transcurs de la campanya, encara que els dubtes dels inversors respecte a la capacitat de l’empresari per implantar aquestes polítiques van frenar la carrera cap als 20.000 punts.

No obstant, des que va assumir el càrrec com a president de la primera economia mundial, Trump ha aconseguit recuperar la confiança del mercat en les companyies nord-americanes amb la proclamació d’una sèrie de mesures proteccionistes durant la primera setmana al capdavant de la Casa Blanca. Des que Trump va ser escollit com a nou president, el Dow Jones ha repuntat un 9,1%, encara que la Reserva Federal dels EUA (Fed), que a mitjans de desembre va decidir apujar els tipus d’interès, va aconseguir frenar lleugerament l’avanç dels principals índexs de referència al país.

Porta oberta a presons secretes a l’estranger i a tortures

El Govern dels Estats Units ja ha redactat una ordre executiva que, en cas que el president, Donald Trump, la firmi, obriria la porta que la CIA utilitzés de nou presons secretes a l’estranger i les pràctiques de tortura en interrogatoris, segons diversos mitjans nord-americans. Per la seua banda, el portaveu de la Presidència, Sean Spicer, va negar el document; amb tot, Trump va assegurar ahir que el waterboarding o ofegament simulat “funciona” per extreure informació en interrogatoris a detinguts i va avançar que estudiarà amb membres del seu Govern si restaura aquesta i altres pràctiques de tortura.