Munté avisa que Vidal no ajuda el procés però deixa el seu futur en mans d’ERC

Vidal dimiteix com a senador per a "no ser obstacle per al procés" sobiranista

La consellera de Presidència de la Generalitat, Neus Munté (PDeCAT), ha deixat aquest divendres en mans d’ERC el futur polític del senador Santiago Vidal sense enviar cap indicació, encara que ha avisat que actituds com les del republicà no "ajuden" el procés sobiranista.

En declaracions a l’emissora Rac1, Munté ha desmentit Vidal, que en diverses conferències ha assegurat que el govern català ha obtingut de forma "il·legal" les dades fiscals dels catalans.

La consellera ha subratllat que "correspon" a ERC decidir si adopta mesures contra l’exjutge -va ser suspès per redactar un esborrany de "constitució catalana" - i que el Govern "no dirà a ningú el que ha de fer".

"Però sí demano una reflexió sobre si declaracions com aquestes ajuden o no a la credibilitat del procés; jo crec que no ajuden, hem d’actuar de manera absolutament responsable per fer-ho creïble i per eixamplar la base social", ha expressat.

Vidal dimiteix com a senador

El senador d’ERC i exjutge Santiago Vidal ha presentat avui "voluntàriament" davant de la direcció del partit la seua dimissió com a senador "per no ser cap obstacle per al procés" sobiranista, segons ha indicat la formació republicana en un comunicat.

Vidal havia desencadenat una tempesta política en assegurar que el Govern té de forma "il·legal" les dades fiscals dels catalans i investiga a jutges a Catalunya, unes afirmacions que tant l’executiu català com ERC es van afanyar a desmentir.

"He fet unes declaracions en un to col·loquial, intentant ser didàctic sobre el procés, però és evident que preses en la seua literalitat no s’ajusten a la realitat", ha afirmat avui.