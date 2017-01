Santi Vidal dimiteix com a senador i la Fiscalia obre diligències per investigar les declaracions

El jutge suspès va explicar que el Govern té “il·legalment” dades fiscals dels catalans || L’Executiu ho nega i anuncia una auditoria i el magistrat diu ara que el que va dir “no s’ajusta a la realitat”

El senador d’ERC Santi Vidal va presentar ahir al matí la seua “renúncia voluntària” a l’escó, després d’haver dit que el Govern té les dades fiscals dels catalans il·legalment. En un comunicat d’ERC, Vidal es va referir a aquestes declaracions: “És evident que, preses en la seua literalitat, no s’ajusten a la realitat.” “Hauria d’haver contrastat millor les informacions abans”, va al·legar Vidal, ara suspès com a jutge per haver participat en l’esborrany d’una constitució catalana.

“En cap moment he volgut posar en dubte” que l’actual Govern actua amb absolut respecte a la legalitat vigent, assegura, i justifica la seua dimissió com a senador per no ser un obstacle al procés sobiranista. També aclareix que va fer aquestes declaracions en “un to col·loquial, intentant ser didàctic sobre el procés”. Santi Vidal suspèn a més la seua agenda pública per no generar més polèmica.



Albiol proposarà al PSC i a C’s realitzar un ple extraordinari al Parlament per al cas

Avui tenia un acte d’ERC al matí a Miralcamp i un altre a la tarda a Bell-lloc, però el partit els ha anul·lat.

Després de la dimissió, el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, va ordenar investigar si el Govern té dades fiscals dels catalans de forma il·legal perquè el Ministeri Públic té l’obligació de protegir els drets dels ciutadans. Després de l’ordre del fiscal general, la Fiscalia Superior de Catalunya va obrir diligències sobre el cas. Segons va informar la Fiscalia, les manifestacions abocades per Vidal “suggereixen l’existència de comportaments que, si es confirmessin, podrien suposar la comissió de diversos fets delictius”, entre els quals l’“apoderament il·lícit” de dades reservades o l’elaboració d’informes sobre l’“afinitat ideològica” del col·lectiu de jutges que exerceixen a Catalunya.

El Govern va anunciar que es posa “a disposició” de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per “sotmetre’s, a petició pròpia, a una auditoria de la gestió i ús de les dades de caràcter fiscal”, i el secretari d’Hisenda, Lluís Salvadó, es va oferir a comparèixer amb “urgència” al Parlament.

El departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat, que dirigeix Oriol Junqueras, va reiterar que és “absolutament fals” que el Govern “tingui totes les dades fiscals dels contribuents catalans”. Per la seua part, el portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, va insistir que les paraules de Santi Vidal “no s’ajusten a la veritat, són mentida”. Va insistir que la tasca del Govern és “sempre legal i transparent” i es va mostrar orgullós que l’Executiu expliqui “tots els passos” del procés.

BARCELONA

C’s va registrar ahir la petició que el Govern expliqui al Parlament les polèmiques declaracions del dimitit senador d’ERC Santi Vidal, compareixent el president Carles Puigdemont, el vicepresident i conseller Oriol Junqueras i els consellers de Justícia (Carles Mundó), Interior (Jordi Jané) i Governació (Meritxell Borràs). La líder de C’s al Parlament, Inés Arrimadas, va declarar que el president no ha de donar explicacions de tot el que opina qualsevol persona, però sí en aquest cas perquè “són afirmacions d’un senador d’ERC i que assenyalen amb el dit el Govern”. Per la seua part, el portaveu parlamentari de Sí que es Pot, Joan Coscubiela, veu “lògica” la dimissió de Santi Vidal però va advertir ERC que amb aquest pas no s’acaben les responsabilitat polítiques del partit. “Algú ha de donar explicacions de com un senador es pot passejar per tot Catalunya explicant això durant mesos sense que ningú l’hagi desmentit, tolerat per la direcció”, va afirmar. Per la seua banda, la representant lleidatana del PSC a la comissió gestora del PSOE, Teresa Cunillera, va considerar insuficient la renúncia de Vidal i va afirmar que la Generalitat ha d’explicar-se per tranquil·litzar els ciutadans. Per últim, el coordinador general del PP català, Xavier García Albiol, va anunciar que plantejarà al PSC i a C’s proposar al Parlament que se celebri, “de forma immediata”, un ple extraordinari per aquest cas.

La CUP no es creu les paraules del “megalòman” Vidal

La diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant no va donar ahir credibilitat a les declaracions del ja dimitit senador d’ERC Santi Vidal, i les va atribuir que és una persona “amb necessitat de notorietat i una mica megalòman”. Just abans de saber-se la dimissió de Vidal, va argumentar que les seues paraules “preses en la seua literalitat, no s’ajusten a la realitat”. Va assegurar que les paraules de Vidal són falses i fan “un flac favor” al procés independentista. “El rigor i la determinació per afrontar el conflicte democràtic i polític que tenim amb l’Estat és absolutament necessari”, va advertir Reguant.