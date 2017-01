Uns 600 tractors "prenen" Barcelona per la dignitat agrícola

Més de 3.000 pagesos participen en la protesta d’Unió de Pagesos

Diversos centenars de tractors han circulat per Barcelona fins l’avinguda Maria Cristina amb motiu de la Marxa Pagesa per la Dignitat, que mobilitza el camp català perquè la població reconegui l’activitat agrària com a pilar de la societat del benestar.

Un total de 575 tractors han circulat pels carrers de Barcelona en l’última jornada de les marxes per l’agricultura a Catalunya, que reivindiquen la "dignitat" del sector, i han entregat un manifest a l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, qui ha assegurat que Barcelona "els necessita".

Segons fonts municipals, en la marxa pels carrers de la ciutat han participat 575 tractors, unes 3.000 persones i 30 autocars, sense que s’hagin produït incidències més enllà de les afectacions viàries previstes segons el recorregut de la marxa.

Convocats pel sindicat Unió de Pagesos (UP), la marxa de tractors ha culminat amb un acte final en la Avinguda Maria Cristina, on l’activista i històric dirigent del sindicat Pep Riera ha llegit un manifest al costat de l’alcaldessa Colau, qui ha donat la "benvinguda" als assistents juntament amb primer tinent d’alcalde de la ciutat, Gerardo Pisarello.

"Benvinguda 'Marxa Pagesa'! Barcelona us necessita per garantir la sobirania alimentària. Volem producte de proximitat, visquin els agricultors!", ha reiterat Colau en un missatge a través del seu compte de Twitter.

El coordinador nacional d’UP, Joan Caball, ha assegurat per la seua part que "és necessari gestionar urgentment la fauna salvatge", perquè la societat ha de decidir què vol per al seu territori", així com l’administració ha "de fer quadrar a la gran distribució".

Unió de Pagesos ha mobilitzat als agricultors catalans perquè la població reconegui l’activitat agrària com a pilar de la societat del benestar i per "renovar el contracte de l’agricultura i la ramaderia amb la societat", a més de per "democratitzar" el sector i reivindicar més ajuts públics.

El "detonant" de la protesta de tres dies per tota Catalunya ha estat la reducció, per part del Govern, dels ajuts de suport a l’activitat agrària en zones desfavorides d’alta muntanya, a més de la introducció d’espècies com els voltors o els óssos a prop de les explotacions de les quals viuen aquests agricultors i ramaders.