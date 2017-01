Ada Colau promet la implicació dels comuns en el referèndum independentista

Fa una crida que el nou projecte polític, presentat ahir, no “es miri el melic” i sigui al més obert possible || Exigeix lluitar per revertir les “retallades criminals” del Govern de la Generalitat

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va asseverar ahir que el nou espai d’àmbit català que crearan els comuns i altres partits d’esquerra treballarà “més que mai” pel referèndum sobiranista però també per revertir les “retallades criminals” del Govern, una cosa que “no pot esperar”. Els comuns van iniciar ahir el procés participatiu Un País en Comú amb un acte a Barcelona que va servir per presentar les ponències zero i els documents que serviran perquè la ciutadania debati sobre com ha de ser la nova formació de l’esquerra alternativa catalana.

Colau va remarcar que els comuns han defensat “sempre i ara més que mai” el referèndum –sense concretar si és unilateral o no–, “no com altres que han passat pantalles molt ràpid i no saben on són”, va afegir en al·lusió al PDeCAT.

Però va remarcar que l’espai que naixi del procés participatiu Un País en Comú també seguirà treballant per a “urgències” com “les retallades criminals” de la Generalitat, una afirmació molt aplaudida entre els assistents. L’alcaldessa va reivindicar una “fiscalitat justa que tampoc pot esperar” i, després del sí de la CUP als Pressupostos del Govern sense modificació de l’IRPF, va remarcar: “Que paguin més els rics és una qüestió de voluntat política i no pot esperar.”

Va demanar que els objectius del nou partit, encara sense nom, “passin al davant de les sigles”, i va advocar perquè sigui un espai “transversal, que sumi moltes identitats però que no es tanqui en cap d’aquestes”, ja que ha de ser un moviment “internacionalista”.Una formació que “no hauria de mirar-se el melic”, com fan, va assenyalar, altres “partits tradicionals”. Així mateix, demanar “el temps necessari” per construir el nou partit i va recórrer al lema zapatista d’“anem lents perquè anem lluny”.

També va reivindicar que sigui l’espai “més feminista” de la política catalana, abans de culminar el discurs clamant “sí que es pot”.

Per la seua part, el líder d’En Comú Podem, Xavier Domènech, va subratllar que aquest nou espai té una “voluntat irrenunciable de ser majoria i representar el poble en tota la diversitat”, amb la intenció de congregar d’aquesta manera un nombre de membres “il·limitat”, i representar a més el “no podem esperar”.