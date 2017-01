Junqueras veu "possible" celebrar el referèndum abans de l'estiu

El Govern ja té previstes "les condicions més semblants possibles als processos electorals habituals", inclòs el cens

El vicepresident del Govern i president d’ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat aquest dilluns que és "possible" celebrar abans de l'estiu el referèndum sobre la independència que l’executiu català s’ha compromès a organitzar com a molt tard el setembre d’aquest any.

En declaracions a RAC 1, Junqueras no s’ha mullat, tanmateix, sobre si efectivament se celebrarà abans d’estiu, ja que el Govern té "uns compromisos" i li "agradaria complir-los en les millors condicions possibles".

Això sí, si la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, és finalment inhabilitada, "algun tipus de resposta hem de ser capaços de donar", ha afirmat.

Per a aquest referèndum, el Govern preveu "les condicions més semblants possibles als processos electorals habituals", inclòs el cens.

Sobre l’aval de la CUP al projecte pressupostari del Govern, ha destacat que es tracta d’"un pas molt important" i s’ha mostrat "molt esperançat per totes les implicacions que es deriven d’aquesta decisió".

Tot i així, segons Junqueras, "és impossible" que aquests pressupostos "acabin de convèncer del tot ningú", perquè busquen trobar "un punt en comú" entre "sensibilitats diferents".