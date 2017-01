El Govern no descarta avançar el referèndum sempre que hi hagi "plenes garanties"

Actualitzada 31/01/2017 a les 16:13

Està previst per a la segona quinzena de setembre "com a molt tard"

La reunió del consell executiu del Govern. Govern de la Generalitat

La consellera Neus Munté ha subratllat aquest dimarts que el referèndum està previst per a la segona quinzena de setembre "com a molt tard", però no ha descartat avançar-lo si es donen circumstàncies "excepcionals", encara que sempre que sigui "en benefici de l’objectiu" i es pugui celebrar "amb plenes garanties".



A la roda de premsa posterior a la reunió de l’executiu català, la consellera de Presidència ha recordat que hi ha un calendari que situa el referèndum per a la segona quinzena de setembre.



Però "si és oportú" es podria avançar, encara que "sempre en benefici de l’objectiu d’un referèndum amb totes les seues garanties", ha indicat.



"La data ha d’estar al servei de l’estratègia, de poder fer-ho i fer-ho bé", ha afegit la consellera, que no ha concretat, tanmateix, quan podrien estar enllestits els preparatius per convocar el referèndum .