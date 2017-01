Joan Carles I, en el ‘cas Pujol’

La Policia implica el rei emèrit en la investigació sobre la família de l’expresident || El PSOE demana explicacions al ministeri d’Interior

El jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata, que porta el cas Pujol, ha incorporat al sumari diverses notes policials sobre l’existència d’una negociació entre el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i l’expresident perquè la família Pujol obtingui un tracte judicial favorable a canvi que no expliqui que el rei Joan Carles té diners al compte Soleado de Gürtel, segons va publicar ahir El Mundo. L’esmentat compte, dipositat en bancs suïssos i administrat per Arturo Fasana, és en el qual, segons l’Audiència, el capitost de la trama Gürtel, Francisco Correa, va ocultar 18 milions d’euros i en el qual no només hi hauria el rei emèrit, sinó també diverses “altes personalitats espanyoles”.

Les notes internes de la Policia, segons el diari madrileny, van ser aportades al sumari per l’amo de l’agència de detectius Método 3 i elaborades pel comissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo.



Assenyala que el CNI va negociar amb Pujol no revelar noms de persones relacionades amb Gürtel

Aquesta filtració revela que el conflicte existent entre un sector de la Policia i el CNI s’ha exacerbat, la qual cosa podria provocar la nul·litat de part del cas. Suposades fonts d’intel·ligència van declarar a l’autor de la informació que l’afirmació continguda als informes de Villarejo no quedarà sense resposta. “La millor manera de dignificar una mentida és esmentar el CNI”, va subratllar.

La informació sobre l’existència d’aquestes notes arriba dies després que la Policia obrís una investigació sobre un suposat xantatge d’un grup d’agents entre els quals hi hauria Villarejo i l’exdirector adjunt operatiu, Eugenio Pino, el CNI i la Corona per evitar el seu processament en el cas del Pequeño Nicolás, i s’uneix a la polèmica desencadenada per la relació del monarca amb la vedet Bárbara Rey.

En aquest sentit, la diputada socialista i presidenta de la comissió de Justícia del Congrés, Margarita Robles, va expressar ahir la seua preocupació davant de la possible existència de policies que actuïn “fora de control” i va confiar que Interior prengui mesures.

Robles va recordar que en un Estat de dret la veritat l’estableixen els tribunals i que ara competeix al jutge De la Mata investigar o no el contingut d’aquestes notes.