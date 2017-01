Rajoy respon que no hi haurà un referèndum a Catalunya

El cap del Govern, Mariano Rajoy, ha respost aquest dimarts a l’afirmació de l’expresident de la Generalitat Artur Mas que hi haurà un referèndum a Catalunya assegurant que aquesta consulta no se celebrarà perquè no és possible.

Rajoy ha estat preguntat pels periodistes per les paraules de Mas en una entrevista en Onda Cero, després de participar en un acte en homenatge a la que va ser alcaldessa de Valencia Rita Barberá.

El cap de l’Executiu ha insistit en la seua tesi que no es pot celebrar un referèndum en el qual es decideixi sobre Espanya sense que ho faci el conjunt dels espanyols.

"Francament, no es pot. Cap espanyol no pot ser privat del seu dret a dir el que vol que sigui el seu país i, sens dubte, Espanya és el que diguin tots els espanyols i no només uns quants", ha afegit.

Una cosa que ha dit que saben perfectament "els responsables polítics que han entrat en aquesta dinàmica" que creu que no condueix enlloc.

En aquest sentit, ha considerat que el món camina cap a la supressió de fronteres i aranzels, cap a la integració, mentre que el camí que alguns pretenen és "cap enrere".

"Jo estic disposat a parlar i a entendre’ns, però no disposaré de la unitat d’Espanya ni a liquidar la sobirania nacional i la igualtat dels espanyols. No ho faré per dos raons, perquè no puc, no m’ho permeten la Constitució ni les lleis, i perquè no vull", ha afegit.

En preguntar-li si creu que hi ha alguna manera legal que la Generalitat accedeixi a les dades fiscals dels catalans, Rajoy ha dit que no i ha recordat que la fiscalia està actuant davant de les declaracions de l’exsenador d’ERC Santi Vidal respecte que el Govern de Carles Puigdemont tenia de forma il·legal aquestes dades fiscals.

El president del Govern ha confiat que es corrobori l’afirmació del Govern català que no són certes les paraules de Vidal.

"Necessitem a la política espanyola una mica de mesura, sensatesa i sentit comú, perquè aquest espectacle que hem vist és certament lamentable", ha afegit.