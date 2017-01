Trump relleva la fiscal general dels EUA després de negar-se a defensar el seu veto

Sally Yates EFE

El president dels Estats Units, Donald Trump, va rellevar aquest dimarts del càrrec a la fins ara fiscal general, Sally Yates, després que es negués a defensar als tribunals el veto a immigrants i refugiats imposat per la Casa Blanca divendres passat.



"Yates va trair al Departament de Justícia en negar-se a fer complir una ordre dissenyada per protegir els ciutadans dels Estats Units", va apuntar la Casa Blanca en un comunicat.



Yates és una fiscal de l’era de l’expresident Barack Obama i seguia en el càrrec a l’espera que el Senat nord-americà confirmi el nominat de Trump per a la Fiscalia General, el senador republicà Jeff Sessions.



Trump va nomenar com a nova fiscal general en funcions a Dana Boente, fins ara fiscal per al districte este de Virgínia.



"Ha arribat el moment de posar-nos seriosos per protegir el nostre país. Imposar un escrutini més dur a individus que viatgen des de set països perillosos no és extrem. És una cosa raonable i necessària per protegir el nostre país", va agregar la Casa Blanca.



En el comunicat, la Casa Blanca també va qualificar Yates com a "feble" en el que a seguretat fronterera es refereix i "molt feble" davant la immigració il·legal.



En una carta enviada als advocats i fiscals del Departament de Justícia, Yates va dir no estar "convençuda" que l’ordre executiva de Trump fos "legal" per la qual cosa els ordenava no defensar-la davant les demandes interposades contra ella.



Boente, la nova fiscal general en funcions, es va declarar "honrada" de servir a Trump fins que Sessions sigui confirmat.



"Defensaré i faré complir les lleis del nostre país per assegurar que la nostra gent i el nostre país estiguin protegits", va agregar.