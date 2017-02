El Govern estatal no descarta mesures coercitives per impedir el referèndum

EFE Actualitzada 01/02/2017 a les 16:15

Rajoy considera "absurd" que els independentistes diguin que se celebrarà aquesta consulta

© El president del Govern, Mariano Rajoy, i la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, conversen en els seus escons poc davant de de l'inici de la sessió de control al Govern. EFE © El president del Govern, Mariano Rajoy, i la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, conversen en els seus escons poc davant de de l'inici de la sessió de control al Govern. EFE

El Govern de l'Estat assegura tenir tot previst per respondre a la possible convocatòria d’un referèndum il·legal a Catalunya, que implicaria recórrer al Tribunal Constitucional i, si és necessari, adoptar mesures coercitives com impedir que s’obrin els col·legis en els quals es col·loquessin les urnes per a aquesta consulta.



Davant de la possibilitat de convocar aquest referèndum, l’Executiu ha reiterat avui que no és possible celebrar-ho.



El president del Govern, Mariano Rajoy, en declaracions als periodistes al Congrés, ha considerat "absurd" que els dirigents polítics independentistes catalans diguin que se celebrarà aquest referèndum.



Per la seua part, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha subratllat que tothom ha de tenir molt clar que ningú no pot actuar sense respectar les lleis i la Constitució, "i ens encarregarem -ha assegurat- que així sigui".



I la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, en resposta a una pregunta del portaveu d’ERC, Joan Tardá, davant del ple del Congrés ha esgrimit la Constitució davant el referèndum "il·legal" que pretenen els partits sobiranistes i ha dit que aquest text empara la democràcia i "posa fre als abusos dels governants".



Fonts del Govern han explicat que l’actitud de l’Executiu davant de les pretensions independentistes és mostra de la "decepció i preocupació" per la falta de gestos de les institucions i partits sobiranistes catalans a l’oferta de diàleg que han estat plantejant-los.



La continuen planejant, i si finalment es concretés una reunió al Palau de la Moncloa entre Rajoy i el president de la Generaltat, Carles Puigdemont, el cap del Govern la reiteraria.



Però això no és obstacle perquè el Govern estigui preparat i disposat a utilitzar tots els mecanismes que li atorguen la llei i la Constitució.



És en aquest context en el qual les fonts governamentals asseguren que una convocatòria de referèndum seria resposta immediatament amb un recurs davant del Tribunal Constitucional.



Però afirmen que si es considerés necessari no pot descartar-se que s’adoptessin mesures coercitives que impedissin l’obertura dels col·legis en els que es tingués intenció de dur a terme la consulta.