Junqueras: "Ens preocupa la corrupció i l’ús partidista de la seua persecució"

El president Puigdemont ha evitat fer valoracions sobre l’operació de la Guàrdia Civil

El vicepresident del Govern i president d’ERC, Oriol Junqueras, ha denunciat aquest dijous que a l’Estat "no es persegueixen amb la mateixa diligència" tots els casos de corrupció: "Ens preocupa que hi hagi corrupció i ens preocupa que hi hagi un ús partidista de la persecució de la corrupció".

El president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, l’exdirigent de CDC Francesc Sánchez i l’extinent d’alcalde de Barcelona Antoni Vives han estat requerits avui per la Guàrdia Civil per registrar els seus despatxos en una operació contra el suposat finançament il·legal de Convergència.

Després de participar en la firma d’un conveni en matèria tributària entre l’Agència Tributària de Catalunya i el Servei Català de Trànsit, Junqueras ha dit respectar la "presumpció d’innocència de tothom" i ha animat que "tothom lluiti contra la corrupció".

"Som els primers interessats en lluitar contra la corrupció, ens tindran com a ferms aliats en aquesta lluita contra la corrupció i ens agradaria que la mateixa diligència s’apliqués en tots els àmbits", ha subratllat.

Junqueras ha denunciat que, "per exemple", no es va actuar "amb la mateixa diligència" quan van transcendir les converses en les quals l’exministre del Interior Jorge Fernández Díaz i l’exdirector de l’Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso explicaven que "manipulaven proves" per incriminar figures de la sobirania.

"Som els primers interessats en col·laborar, estem encantats de poder ajudar en qualsevol àmbit que ajudi a lluitar contra la corrupció; el que nosaltres volem és que es lluiti contra la corrupció a tot arreu", ha insistit.

Per la seua part, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aquest matí ha inaugurat l’ampliació del Campus internacional de Turisme, Hostaleria i Gastronomia CETT-UB, ha evitat fer valoracions sobre l’operació de la Guàrdia Civil.