La Guàrdia Civil realitza registres a Lleida per presumpte finançament il·legal de CDC

Fiscalia Anticorrupció ha ordenat actuacions a dotze localitats de Catalunya i Madrid

Cambra, Vives i Sánchez, presents durant els escorcolls

La Guàrdia Civil està desenvolupant una operació contra el suposat finançament irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (actual PDeCAT) en la qual es preveuen prop de vint detencions i registres en una dotzena de localitats, entre elles Lleida. La investigació, en el marc de la causa judicial del cas del 3%, se centra en la licitació pública de contractes manipulats amb empreses que, com a contraprestació, realitzaven suposadament donacions a fundacions satèl·lit de CDC.L'operació, dirigida pel jutjat d'instrucció número 1 d'El Vendrell (Tarragona) i impulsada per la Fiscalia Anticorrupció, es troba sota secret de sumari i no s'ha concretat quines actuacions s'han fet a Lleida, encara que aquest matí es troben vehicles de la Guàrdia Civil als voltants de la seu de l'empresa Benito Arnó a la capital del Segrià.El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha precisat en una nota que el jutge no ha acordat cap detenció, per la qual cosa la vintena d'arrestos prevista s'ha produït en el marc dels registres als despatxos professionals i habitatges dels empresaris i exdirigents de CDC investigats.En concret, els registres, sol·licitats per la Fiscalia Anticorrupció, es practiquen avui en dotze poblacions: Barcelona, Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Rubí (Barcelona), l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Manresa (Barcelona), Lleida, Madrid, El Prat de Llobregat (Barcelona), Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Girona, Berga (Barcelona) i Majadahonda (Madrid).El president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, l'exdirigent de CDC Francesc Sánchez i l'extinent d'alcalde de Barcelona Antoni Vives han estat requerits avui per la Guàrdia Civil per registrar els seus despatxos en una operació contra el suposat finançament il·legal de Convergència (CDC).La Guàrdia Civil s'ha personat a les oficines del Port de Barcelona, al World Trade Center, on Sixte Cambra està col·laborant amb els agents en el registre, segons fonts del port.La Guàrdia Civil també està escorcollant els despatxos de l'exregidor de CiU a Barcelona Antoni Vives, que va dirigir el departament d'Hàbitat Urbà durant l'etapa en què l'alcalde de Barcelona era Xavier Trias (CiU), així com de l'exresponsable dels serveis jurídics i excoordinador de règim intern de CDC Francesc Sánchez.En l'operació, la Guàrdia Civil també està registrant les empreses Infraestructuras.cat, Autoritat Portuària de Barcelona i Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals S.A.).La investigació, en una causa que el jutge manté en secret, indaga si les empreses públiques adjudicaven obres públiques a companyies o a una UTE que, a canvi, pagaven comissions del 3 % a les fundacions FORUM o Catdem, vinculades a CDC (ara PDeCAT), partit que s'acabava desviant els diners.