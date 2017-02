La Guàrdia Civil registra una vintena d'institucions i empreses, entre elles una de Lleida, pel cas del presumpte pagament del 3% a CDC

REDACCIÓ Actualitzada 02/02/2017 a les 19:33

La firma lleidatana afectada, Arnó, diu estar molt tranquil·la i que els agents han recabat documentació de dos obres a Barcelona

L’operació "Pika" protagonitzada aquest matí per la Guàrdia Civil amb el registre d’una vintena de seus i institucions a Barcelona i diverses localitats de Catalunya en el marc de la investigació judicial del presumpte pagament de comissions del 3% a a Convergència Democràtica de Catalunya, l’actual PDeCAT, ha inclòs les oficines centrals de la constructora Benito Arnó a Lleida.



Un portaveu de la firma ha explicat que agents del cos han acudit a primera hora del matí per obtenir documentació relativa a les obres de la plaça de les Glòries i del dic est del port de Barcelona. Va indicar que l’empresa està "totalment tranquil·la" i va assenyalar que entén que l’objectiu d’aquesta operació era contrastar la documentació de les obres adjudicades per Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA) i l’Autoritat Portuària de Barcelona, que han estat les dos institucions en les quals s’ha centrat aquesta operació ordenada pel jutge d’El Vendrell a instàncies de Fiscalia Anticorrupció.



Segons la informació facilitada pel Tribunal Superior de Justícia, el titular del jutjat número 1 d’El Vendrell ha ordenat registres en un total de dotze poblacions: Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lleida, Madrid, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Berga i Majadahonda. A mig matí, el magistrat no havia ordenat cap detenció, segons el TSJC.



Malgrat això, per la tarda, la Fiscalia ha informat que s'han produït 18 detencions, entre les que figurarien la del president del Port de Barcelona, Sixte Cambra; el lleidatà Josep Antoni Rosell, ex director general d'Infraestructures.cat; el que fos tinent d’alcalde de l’ajuntament de Barcelona durant el mandat de Xavier Trias, Antoni Vives; el director de BIMSA, Angel Sánchez; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga; i un dels dirigents nacionalistes més pròxims a Artur Mas durant la seua etapa al capdavant del partit, Francesc Sánchez. I segons diversos mitjans, també el director general d'Arnó, Josep Albert Arqués, encara que fonts de l'empresa lleidatana han assegurat que en cap moment ha estat detingut, si no que ha acompanyat als agents en el escorcoll. La majoria dels 18 detinguts, han quedat en llibertat un cop finalitzada l'operació policial, i només 4, entre ells Rosell, han estat traslladats a dependències policials.