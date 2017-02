Rajoy vetarà l’obertura dels col·legis electorals si se celebra el referèndum

El Pacte Nacional per la Consulta demanarà reunir-se amb Madrid i eurodiputats perquè la votació sigui “legal” || L’Executiu central aplicarà l’article 155 i intervindrà el departament d’Ensenyament

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va garantir ahir als cònsols acreditats a Barcelona que convocarà un referèndum d’independència el setembre del 2017 com a molt tard, amb o sense el permís de l’Estat: “Superarem les amenaces.”

Així ho va exposar en la recepció anual de la Generalitat al cos consular acreditat a Barcelona, un acte que el president va aprofitar per assegurar que el referèndum es farà amb “totes les garanties jurídiques i democràtiques” i complint els estàndards internacionals.



Tècnics d’Hisenda dubten que el nou sistema català pugui suportar IRPF o IVA

Des de l’Executiu central es mantenen en la negativa d’un referèndum i van endurir el seu to amb Catalunya.

El president Mariano Rajoy va afirmar rotundament que no se celebrarà un referèndum “il·legal”. És més, va criticar que hi hagi dirigents catalans que vulguin dur-lo a terme “saltant-se la llei” i que, a més, ho diguin públicament.

D’altra banda, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría va qualificar d’“absolutista” el relat dels partits independentistes i el ministre de Justícia, Rafael Catalá, no descarta ja mesures contundents.

I és que el Govern de Mariano Rajoy té previst un pla amb totes les actuacions possibles per evitar que se celebri un referèndum d’independència a Catalunya. Aquesta estratègia implica diversos ministeris i inclou mesures jurídiques i coercitives, com ara precintar els col·legis o fins i tot assumir les regnes de la conselleria d’Educació, via article 155 de la Constitució, per impedir-hi l’accés. Després de conèixer-se les esmentades mesures per frenar la consulta, el Govern va responsabilitzar Rajoy de “tensar encara més la situació” entre la Generalitat i l’Estat.

Creu que el Govern central liquida l’operació Diàleg “si és que alguna vegada ha existit”. A més, el mateix Puigdemont va dir que “no permetrà precintar els col·legis”.

D’altra banda, ahir es va celebrar la segona reunió del Pacte Nacional pel Referèndum, que lidera l’exdiputat socialista del Parlament Joan Ignasi Elena i també va ser encapçalat per Puigdemont i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.

En la reunió, a banda de validar-se el seu manifest, van acordar demanar una reunió amb el Govern central i amb eurodiputats de tots els colors polítics per defensar la celebració a Catalunya d’un referèndum acordat entre la Generalitat i l’Estat. A més, les quatre diputacions catalanes presents en la trobada es van comprometre a sumar el món local al manifest del Pacte.

D’altra banda, la líder de C’s a Catalunya, Inés Arrimadas, es va reunir amb Santamaría i li va traslladar qüestions “necessàries” per a Catalunya com el Corredor Mediterrani.

La Generalitat activarà l’1 de juliol el sistema informàtic que li permetrà recaptar tots els impostos que paguen els catalans, fins i tot els que ara estan en mans de l’Estat.

Així ho va avançar ahir el secretari d’Hisenda del Govern, Lluís Salvadó, que va explicar que després de setze mesos de preparació aquest programa, denominat Espriu, s’engegarà per gestionar l’impost que grava les begudes amb excés de sucre, inclòs en els pressupostos d’aquest any.

Salvadó va afegir que a aquest impost el seguiran la taxa turística, la nova versió de l’impost a les grans superfícies, el d’actius no productius i el que gravarà els vehicles contaminants. No obstant, el dirigent d’ERC va assegurar que perquè les empreses fessin el pas de pagar a la Hisenda catalana el sí en el referèndum hauria de guanyar per golejada.

Per la seua part, els tècnics d’Hisenda posen en dubte que el nou sistema informàtic que activarà la Hisenda catalana l’1 de juliol pugui suportar impostos massius com l’IRPF o l’IVA. A més, asseguren que, per tenir tota la informació de tots els contribuents, la Generalitat necessitaria promulgar una llei que probablement seria recorreguda pel Govern central o per les empreses a les quals es demanés la informació.

Així mateix, avui es firmarà un conveni perquè les multes del Servei Català de Trànsit les cobri l’Agència Tributària de Catalunya, i no l’Estatal.

Moncloa endureix el to i no preveu ara una reunió Rajoy-Puigdemont

El Govern central ha deixat enrere el tarannà conciliador del que es denomina operació Diàleg i va elevar ahir significativament el to contra el procés independentista i els seus màxims dirigents, coincidint també amb els editorials de diversos mitjans reclamant més contundència.